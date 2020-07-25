أحلام لجمهورها: صباحكم سعادة مثل السعادة اللي في قلبي.. شاهد





وعلقت أحلام على الصور قائلة "صباحكم سعاده مثل السعاده اللي في قلبي صباحكم ورد وفل وياسمين مع #روجا".





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ويذكر أنه تتميز النجمة الإماراتية أحلام بحبها للفخامة والسيارات الفارهة بمواصفات خاصة وقياسية وتعتبر سيارات أحلام هي الأغلى والأسرع في العالم.





كما أن زوج أحلام يتميز بامتلاكه صولات وجولات في مجال سباق السيارات كما أنه سائق رالي معروف، وتمتلك أحلام طرازات كثيرة من السيارات الفخمة مثلها مثل الملابس أو المجوهرات .



