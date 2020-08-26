بتكلفة 293 مليون جنيه .. الحكومة: انتهاء مشروع سوق التونسي بنسبة 99%.. برلمانيون: يساهم فى تقليل أسعار السلع والمنتجات.. ويوفر عدداً كبيراً من فرص العمل

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي
، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، متطرقا الى عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة القاهرة وهي: سوق التونسي الحضاري، وسوق 15 مايو، ونقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية، وإنشاء مجزر نصف الآلي بمدينة 15 مايو.
وفيما يتعلق بمشروع سوق التونسي الحضاري، الذي تبلغ تكلفته 293 مليون جنيه، أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من المشروع الأصلي بنسبة 99%، كما تم الانتهاء من أعمال شبكات المرافق بالموقع العام من صرف صحي ومياه وكهرباء، وأنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لخمسة مبان، والأعمال الإنشائية للسور، فضلا عن الانتهاء من أعمال التشطيبات للمباني الخمسة والسور.
أضاف أنه جار العمل على مشروع سوق 15 مايو الذي يقام على مساحة 15 فدانا بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه، ويضم 1060 محلا تجاريا، وجمالون بمسطح 5400 م2، ومبنى الإدارة والسوق، وعدد من المباني الخدمية ومواقف الانتظار، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة طرح الوحدات التجارية بسوق 15 مايو والعمل على استغلاله.
وأشار اللواء خالد عبد العال إلى موقف تنفيذ مشروع نقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية، بتكلفة 100 مليون جنيه والذي يتضمن إقامة 300 وحدة بمسطحات تبدأ من 10م2 حتى 150م2، وشبكة المرافق، وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على سرعة نقل المغالق الموجودة بمنطقة الموسكي إلى المشروع الجديد الذي يتمتع بعنصري الأمن والسلامة ولا يقع في منطقة سكنية.
وتطرق اللواء خالد عبد العال إلى مشروع إنشاء المجزر نصف الآلي بتكلفة 110 ملايين جنيه، موضحا أنه تم إنشاء محطة معالجة وخط طرد، كما تم تجهيز المجزر من خلال فرش العنابر داخليا، وجار التشغيل التجريبي له بمعرفة الطب البيطري، وكلف مدبولي بالعمل على سرعة تشغيل المجزر، مع ضرورة الحفاظ على الاستثمارات التي تم إنفاقها به.
وحول هذا الامر، أكد عدد من نواب البرلمان، أن وجود مجمع للأسواق العشوائية يساهم فى القضاء على الإشغالات ويخلق نوع من التنظيم الأسواق وزيادة المنافسة التى تساهم فى تقليل أسعار السلع والمنتجات التى يتم بيعها فى هذه الأسواق وتوفير فرص عمل جديدة.
أيد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، متابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة فى المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة القاهرة، والتى أبرزها تطوير أراضي المناطق العشوائية وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بها.
وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن وجود مجمع للأسواق العشوائية يساهم فى القضاء على الإشغالات ويخلق نوع من التنظيم الأسواق وزيادة المنافسة التى تساهم فى تقليل أسعار السلع والمنتجات التى يتم بيعها فى هذه الأسواق وتوفير فرص عمل جديدة.
كما، أشاد سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود رئيس الحكومة فى متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة القاهرة، التى ابرزها نقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية.
وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن مغالق وورش الأخشاب متواجدة فى كتلة سكنية تخلق نوع الإشغالات، ونقلها بالمنطقة الصناعية بالقطامية تساهم فى اكتمال مرافقها وتكامل الصناعة حيث إن نقلها فى منطقة واحدة يؤدي الى نوع من التعاون والتكامل بين جميع الورش.
وأكد عضو مجلس النواب، أيضا أن من أبرز فوائد نقل مغالق وورش الأخشاب أيضا للمنطقة الصناعية بالقطامية توفير فرص عمل جديدة وزيادة الجودة وتوسيع مجال الإنتاج مما يؤدي الى زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة.
وأشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود رئيس الحكومة فى متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة القاهرة، بشأن تطوير أراضي المناطق العشوائية وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بها.
وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن الفترة السابقة شهدت وقوع عدد كبير من الحوادث بسبب الأسواق العشوائية ناتجة عن تحويلات الكهرباء وغيرها، لافتًا الى أن بمجرد إنتهاء مشروع سوق التونسى الذى يجمع كل هذه الأسواق فى منطقة واحدة ينهى الأزمة.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن بعد فتح هذا السوق سيتم ازالة اى مكان يفتح بشكل عشوائى مما ينهى أزمة الأسواق العشوائية بشكل نهائي.