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أخبار العالم

بسبب الحدث الأمني على حدود لبنان.. نتنياهو يقرر قطع إجازته والتوجه لمقر القيادة الشمالية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر قطع إجازته والتوجه إلى مقر القيادة الشمالية لمتابعة الحادث الأمني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، حالة الاستنفار عند الحدود مع لبنان مقابل مارون الراس، وأطلق قنابل مضيئة عند حدود لبنان بعد سماع إطلاق نار.

وأفادت القناة "13" العبرية أن الحدث الأمني بشمال إسرائيل يدور بينما يقضي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجازة في أحد الفنادق قرب مكان الحدث.

وطلب جيش الاحتلال من سكان المستوطنات البقاء في المنزل وإطفاء الأنوار، بينما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية أمنية على الحدود مع لبنان.

ووجد  الجيش الإسرائيلي فتحة في السياج عند مستوطنة منارة، وبدأ بعمليات تمشيط للتأكد من زرع عبوات ناسفة.

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