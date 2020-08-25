AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليت الشباب يعود يوما.. مجدي عبدالغني يستعيد ذكرياته مع نجوم جيله

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:58 م
مجدي وهشام وشريف
مجدي وهشام وشريف
Advertisements
محمد بدران


استعاد مجدى عبد الغنى لاعب الأهلى وعضو مجلس اتحاد الكرة السابق، ذكرياته بصورة نادرة مع نجوم كرة القدم في السبعينيات عبر حسابه على موقع "انستجرام".


وظهر فى الصورة مجدى عبد الغنى برفقة نجم نادى الزمالك السابق هشام يكن نجم الزمالك السابق، وشريف عبد المنعم نجم الأهلى السابق، وعلق: "ليت الشباب يعود يوما".


يذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خاض مرانه الأخير مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها مساء غد ضمن فعاليات المرحلة الــ22 من منافسات مسابقة الدوري.


وكان الأهلي قد تعرض مؤخرًا للخسارة بثلاثة أهداف لهدف أمام نظيره الزمالك في مباراة الجولة 21 من عمر الدوري المصري الممتاز.






View this post on Instagram

ليت الشباب يعود يوما😍😍😍

A post shared by Magdy AbdelGhany (@magdyabdelghanyofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجدى عبد الغنى يشوق متابعيه للدوري الإنجليزي.. شاهد

مجدي عبد الغني ينعي والدة كابتن هشام عبد المنعم

مجدى عبد الغنى يهنئ الشعب المصرى والقوات المسلحة بثورة 30 يونيو

مجدى عبد الغنى يهنئ رضا عبد العال بمولوده الجديد

مجدي عبدالغني يهاجم ميدو: أوضة اللبس محدش بيتفرج عليه

مجدي عبد الغني: الزمالك لديه أزمة في خط الهجوم

ترشيحاتنا

سياسي كويتي: 3 دول خليجية مقبلة على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل.. تفاصيل

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين بشأن كورونا

جماهير الأهلي تشعل السوشيال ميديا دعما لـ فايلر .. شاهد

تامر آمين يفجر مفاجأة بشأن انتقال أحمد فتحي لـ بيراميدز.. فيديو

الصحة: تسجيل 141 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و18 وفاة

لجنة مكافحة كورونا: مصر اقتربت من تحقيق صفر إصابات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أغلى سيارة سيدان فى الصين .. صور

تخلص من نزلات البرد بـ 3 أطعمة

بتوب أسود ومكياج جذاب.. مي الغيطي تتألق في إطلالة كاجوال.. شاهد