ليت الشباب يعود يوما.. مجدي عبدالغني يستعيد ذكرياته مع نجوم جيله









استعاد مجدى عبد الغنى لاعب الأهلى وعضو مجلس اتحاد الكرة السابق ، ذكرياته بصورة نادرة مع نجوم كرة القدم في السبعينيات عبر حسابه على موقع "انستجرام".









وظهر فى الصورة مجدى عبد الغنى برفقة نجم نادى الزمالك السابق هشام يكن نجم الزمالك السابق، وشريف عبد المنعم نجم الأهلى السابق، وعلق: "ليت الشباب يعود يوما".









يذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خاض مرانه الأخير مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها مساء غد ضمن فعاليات المرحلة الــ22 من منافسات مسابقة الدوري.









وكان الأهلي قد تعرض مؤخرًا للخسارة بثلاثة أهداف لهدف أمام نظيره الزمالك في مباراة الجولة 21 من عمر الدوري المصري الممتاز.























