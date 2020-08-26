برلماني: القمة الثلاثية بالعاصمة الأردنية استهدفت دعم الوحدة العربية

أكد النائب أحمد إمبامي لملوم عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن القمة الثلاثية التي انعقدت بالعاصمة الأردنية بين مصر والأردن والعراق استهدفت سبل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك.





وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القمة التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تستهدف دعم الوحدة العربية بين الدول الثلاث وتقوية الروابط.





وقال: "الدولة تتصدى للارهاب على سواء في الداخل أو الخارج أو عبر التنسيق مع الدول العربية وترفض أي تدخل في الشأن العربي.





وأشار عضو مجلس النواب في هذا السياق الى التدخل التركي في العراق مشددًا في هذا السياق على ضرورة مواجهة الإرهاب والدواعش في سوريا أو العراق موضحًا أن بعض الدول تدعم واستطرد "لابد من طرد تركيا من سوريا والعراق والتصدى للإرهاب بكافة أشكاله.





الجدير بالذكر ان القمة شهدت التوافق بشأن مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.





كما استعرض الزعيمان الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، حيث تم تأكيد دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول للمساهمة في الوصول إلى تسوية سياسية واستعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة إلى جانب الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية .





كما شهد اللقاء كذلك استعراض مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلًا عن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.