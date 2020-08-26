برلماني: القمة الثلاثية بالعاصمة الأردنية استهدفت دعم الوحدة العربية

أكد النائب أحمد إمبامي لملوم عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن القمة الثلاثية التي انعقدت بالعاصمة الأردنية بين مصر والأردن والعراق استهدفت سبل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك.
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القمة التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تستهدف دعم الوحدة العربية بين الدول الثلاث وتقوية الروابط.
وقال: "الدولة تتصدى للارهاب على سواء في الداخل أو الخارج أو عبر التنسيق مع الدول العربية وترفض أي تدخل في الشأن العربي.
وأشار عضو مجلس النواب في هذا السياق الى التدخل التركي في العراق مشددًا في هذا السياق على ضرورة مواجهة الإرهاب والدواعش في سوريا أو العراق موضحًا أن بعض الدول تدعم واستطرد "لابد من طرد تركيا من سوريا والعراق والتصدى للإرهاب بكافة أشكاله.
الجدير بالذكر ان القمة شهدت التوافق بشأن مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.
كما استعرض الزعيمان الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، حيث تم تأكيد دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول للمساهمة في الوصول إلى تسوية سياسية واستعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة إلى جانب الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية .
كما شهد اللقاء كذلك استعراض مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلًا عن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.