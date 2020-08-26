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فن

وفاة والد المخرج العالمي ستيفن سبليرج

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:31 ص
ستيفن سبليرج
ستيفن سبليرج
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شروق ابراهيم
كشفت تقارير بالصحف الاجنبية عن وفاة والد المخرج العالمي ستيفن سبليرج عن عمر يناهز 103، في مدينة لوس انجلوس الامريكية. 

وقالت التقارير الاجنبية ان وفاة والد ستيفن سبليرج الذي كان يعمل مصمم مصمم كمبيوتر ومهندس كانت طبيعية دون تعرضه لوعكة صحية.

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وكان ستيفن سيبلرج قدم نبذة عن مشاركة والدة في الحرب العالمية الثانية خلال احداث فيلمه الشهير Saving Private Ryan عام 1998. 

وتحدث المخرج الامريكي الشهير من قبل عن دور والده الذي ساعده في تقديم اول فيلم له في السينما العالمية وهو Firelight، حيث كان يبلغ من العمر 17 عاما.

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