على قد ميزانيتك| أسعار سيارات كيا سيراتو المستعملة في مصر

تتمتع سيارات كيا سيراتو بالعديد من المميزات والإمكانيات التي تتيح لقائدها توفير سبل الراحة والأمان بقدر الإمكان.

ورصد موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز أسعار كيا سيراتو المستعملة في مثصر وفقًا لأحد مواقع الشهيرة للسيارات









كيا سيراتو 2010





تتوفر العديد من الإمكانيات في سيارة كيا سيراتو 2010، أبرزها النوافذ الكهربائية الأمامية والخلفية، ونظام فرامل ملنع للانغلاق وناقل حركة اوتوماتيك، مدخل AUX، مدخل USB، وسائد هوائية للركاب، وتأتي بسعر 155,000 جنيه.













كيا سيراتو 2013





تتمتع تلك السيارة بالعديد من المزايا أبرزها، نظام الفرامل المانع للإنغلاق، نظام توزيع قوة الفرامل وحساسات خلفية ووسائد هوائية، مدخل AUX يبلغ سعر تلك السيارة حوالي 195 ألف جنيه.









كيا سيراتو 2014





تتميز كيا سيراتو بناقل حركة اتوماتيك 1600 سي سي، وتأتي بسعر 215 ألف جنيه.













كيا سيراتو 2015





تأتي تلك السيارة في المرتبة الرابعة من التصنيف وتقع في الفئة الثالثة، فهي بناقل حركة اوتوماتيك 1600 سي سي ويبلغ سعرها حوالي 217 ألف جنيه.



