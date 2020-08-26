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سيارات

على قد ميزانيتك| أسعار سيارات كيا سيراتو المستعملة في مصر

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:24 ص
أسعار سيارات كيا
أسعار سيارات كيا سيراتو المستعملة في مصر
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منة الله عبد الحميد
تتمتع سيارات كيا سيراتو بالعديد من المميزات والإمكانيات التي تتيح لقائدها توفير سبل الراحة والأمان بقدر الإمكان. 
ورصد موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز أسعار كيا سيراتو المستعملة في مثصر وفقًا لأحد مواقع الشهيرة للسيارات


كيا سيراتو 2010 

تتوفر العديد من الإمكانيات في سيارة كيا سيراتو 2010، أبرزها النوافذ الكهربائية الأمامية والخلفية، ونظام فرامل ملنع للانغلاق وناقل حركة اوتوماتيك، مدخل AUX، مدخل USB، وسائد هوائية للركاب، وتأتي بسعر 155,000 جنيه. 

تعرف علي سعر كيا سيراتو " مستعملة موديل 2010 في مصر - الأهرام اوتو


كيا سيراتو 2013

تتمتع تلك السيارة بالعديد من المزايا أبرزها، نظام الفرامل المانع للإنغلاق، نظام توزيع قوة الفرامل وحساسات خلفية ووسائد هوائية، مدخل AUX يبلغ سعر تلك السيارة حوالي 195 ألف جنيه. 

سيراتو 2013 الشكل القديم Led - مصر موتورز مجتمع السيارات

كيا سيراتو 2014 

تتميز كيا سيراتو بناقل حركة اتوماتيك  1600  سي سي، وتأتي بسعر 215  ألف جنيه. 

صور و سعر كيا سيراتو ال اكس 2014 Kia Cerato LX - المرسال


كيا سيراتو 2015 

تأتي تلك السيارة في المرتبة الرابعة من التصنيف وتقع في الفئة الثالثة، فهي بناقل حركة اوتوماتيك 1600  سي سي ويبلغ سعرها حوالي 217  ألف جنيه.

خصائص كيا سيراتو 2015 | Rajil
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