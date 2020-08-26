بعد قصف جيش الاحتلال لـ مواقعه.. نتنياهو يوجه نصيحة لـ حزب الله اللبناني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن حزب الله يعرض لبنان للخطر مجددا؛ مؤكدا: " سنرد بقوة على حزب الله بحال الاعتداء علينا"، وجاء ذلك تعقيبا على تبادل إطلاق النار عند الحدود الإسرائيلية – اللبنانية، الليلة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "سوا"، نصح نتنياهو حزب الله بألا يختبر قوة إسرائيل الساحقة، فيما هدد وزير الأمن الإسرائيلي، بيني جانتس، بضربة عسكرية شديدة في حال تكرار هجمات حزب الله.





وقال نتنياهو، الذي يقضي إجازة في مدينة صفد القريبة من تلك الحدود، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أن: "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قيام حزب الله بإطلاق النار على قواتنا"، مُشددًا على اننا "لن نقبل بشن أي عدوان على مواطنينا وسنرد بقوة على أي اعتداء كان".





وأضاف: "أنصح حزب الله بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة، حزب الله يعرض الدولة اللبنانية مرة أخرى إلى خطر بسبب عدوانيته".





هذا وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن طائراته قصفت مواقع لحزب الله اللبناني، ردا على إطلاق نار استهدف قواته من جانب لبنان.





وأكد جيش الاحتلال في بيان- أوردته صحية "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قواته لم تتعرض لأي إصابات خلال إطلاق النار، مضيفا أن الجنود أطلقوا قنابل مضيئة وقذائف دخان ونيران حية ردا على إطلاق النار من الجانب اللبناني من الحدود.



