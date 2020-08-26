بتكلفة 50 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحي الطوابية

قام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، بوضع حجر أساس مشروع الصرف الصحي بقرية الطوابية التابعة لمركز الفتح ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون جنيه لتخدم قرية الطوابية بالكامل، وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد تحقيقًا لرؤية مصر 2030.











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جاء ذلك بحضور المهندس ناجح عبد الرحمن، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبد الرؤوف، المدير التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز الفتح.









وبدأ المحافظ زيارته لقرية الطوابية بوضع حجر أساس مشروع صرف صحي قرية الطوابية بمركز الفتح واستمع إلى شرح من المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار عن أهم الأعمال التي سيجرى تنفيذها بالمشروع لخدمة أهالي قرية الطوابية بالكامل بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".









وأكد محافظ أسيوط المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا وبخاصة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتستهدف 60 قرية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري، لافتًا إلى أهمية مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.







