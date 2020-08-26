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أخبار البلد

وزيرة التضامن توجه بتقديم كافة أوجه الدعم للسيدة سعدية خليل.. صور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:02 م
فريق أطفال بلامأوي
فريق أطفال بلامأوي
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محمد عبد المنعم
تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من فريق أطفال بلامأوي عن تعامل الفريق مع حالة السيدة سعدية خليل 88عاما والتي تداول قصتها رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

توجه فريق أطفال بلامأوي للحالة واجروا دراسة حالة وقد تبين انها تقيم بغرفة غير صالحة للمعيشة فوق سطح منزل قديم بمفردها  ولا يوجد من يرعاها ، حيث توفي زوجها وليست لديها ابناء ، ويقوم بعض السكان بتقديم الخدمة لها بين الحين والاخر .
وعلي الفور وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي  فريق أطفال وكبار بلامأوي بنقل الحالة لاحدي مؤسسات رعاية الكبار بلامأوي التابعة للوزارة 

وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الأطفال بلا مأوى أو كبار السن المشردين بلا مأوى المتواجدين بالشوارع

وطالبت الوزارة بضرورة اتصال المواطنين على الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى https:www.facebook.com/AtfalBelaMawa
وزيرة التضامن توجه بتقديم كافة أوجه الدعم للسيدة سعدية خليل.. صور
وزيرة التضامن توجه بتقديم كافة أوجه الدعم للسيدة سعدية خليل.. صور
وزيرة التضامن توجه بتقديم كافة أوجه الدعم للسيدة سعدية خليل.. صور
وزيرة التضامن توجه بتقديم كافة أوجه الدعم للسيدة سعدية خليل.. صور
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