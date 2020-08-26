وزيرة التضامن توجه بتقديم كافة أوجه الدعم للسيدة سعدية خليل.. صور

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من فريق أطفال بلامأوي عن تعامل الفريق مع حالة السيدة سعدية خليل 88عاما والتي تداول قصتها رواد مواقع التواصل الإجتماعي .





توجه فريق أطفال بلامأوي للحالة واجروا دراسة حالة وقد تبين انها تقيم بغرفة غير صالحة للمعيشة فوق سطح منزل قديم بمفردها ولا يوجد من يرعاها ، حيث توفي زوجها وليست لديها ابناء ، ويقوم بعض السكان بتقديم الخدمة لها بين الحين والاخر .

وعلي الفور وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلامأوي بنقل الحالة لاحدي مؤسسات رعاية الكبار بلامأوي التابعة للوزارة





وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الأطفال بلا مأوى أو كبار السن المشردين بلا مأوى المتواجدين بالشوارع



