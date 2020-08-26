AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القباج: تحقيق العدالة بين العارضين استراتيجية التضامن في معرض ديارنا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:42 ص
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
Advertisements
محمد عبد المنعم
أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، بمراعاة وجود تباعد اجتماعي داخل معرض "ديارنا" الذي يقام بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت في تصريحاتها أنه تم تنفيذ توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض، كما يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.

وأشارت القباج إلي أن المعرض يضم منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، وتتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب بالإضافة إلى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة.

ولفتت "القباج" إلى أن الوزارة تقصد محافظات المتواجد بها مصايف بصناعات متعددة، ومن المقرر افتتاح معارض في الغردقة والبحر الأحمر ومطروح؛ حيث يتوافق هذا الاتجاه مع استراتيجية الوزارة في الفترة المقبلة من خلال الانتشار وإقامة كثير من المعارض لنحقق العدالة بين العارضين، وتسويق فكرة العمل الحرفي والتراثي، وتعويض فترة الركود التي أصابت العارضين أثناء أزمة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسعة 30% فقط.. وزيرة التضامن الاجتماعي تفتح معرض ديارنا بمارينا

مبيعات ديارنا بمارينا 5 تحقق أكثر من ربع مليون جنيه في 3 أيام

التضامن: مبيعات ديارنا بمارينا تتجاوز نصف مليون جنيه في الأسبوع الأول

بمليون جنيه مبيعات.. وزيرة التضامن تعلن اختتام معرض ديارنا بمارينا

على مساحة 450 متر.. وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا بالإسكندرية اليوم

القباج تفتتح معرض ديارنا بالاسكندرية

ترشيحاتنا

شوبير يكشف سر استبعاد فايلر لـ صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام الجونة.. فيديو

أرملة ياسر عرفات تكشف سر الهجوم عليها من الإخوان.. وتشكر الرئيس السيسي لهذا السبب

وفاة الإعلامية بالتليفزيون المصري عفاف عبد الرازق

الأزهر عن اكتشاف عملات ذهبية تعود للعصر العباسي في فلسطين: التاريخ لا يمكن تزييفه

بالرقص والوجبات الكومبو والقيادة السريعة.. كيف يواجه المصريون أحزانهم؟

شوبير يعدد أسباب تراجع مستوى فايلر مع الأهلي عقب استئناف الدوري.. فيديو

AdvertisementS

وزير التعليم: الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد.. شاهد

مصر للطيران تسير 29 رحلة جوية على مدار اليوم لنقل 2100 راكب

ممتلكات السلطان قابوس.. زجاجات عطر من الذهب الخالص والألماس تثير الجدل | فيديو

وفاة الإعلامية بالتليفزيون المصري عفاف عبد الرازق

بعد ما غسلوها.. طفلة تستيقظ من الموت فجأة .. وصدمة أخرى لعائلتها

طقوس مرعبة.. عائلات تنبش قبور موتاها وتخرج الجثث لالتقاط سيلفي.. صور

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يوجه رسالة صادمة لـ صالح جمعة.. برشلونة يحدد مبلغ بيع ميسي

شوبير يكشف سر استبعاد فايلر لـ صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام الجونة.. فيديو

رئيس شركة مصر للتأمين: حالة مؤمن زكريا جرس إنذار.. ولابد من تحرك الأندية

أريد شراء سيارة .. تعرف على السبب الذي دفع الإعلامية عفاف عبد الرازق لمغادرة مصر رغم شهرتها

الخيانة قريبة.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ صالح جمعة.. فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. الصحة تزف بشرى سارة لأمراض السمنة المفرطة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الكركم على الريق.. يقوي المناعة ويطرد الغازات

بعد ما غسلوها.. طفلة تستيقظ من الموت فجأة .. وصدمة أخرى لعائلتها

تصميم تخيلى جديد للجيل القادم من نيسان قشقاي.. صور