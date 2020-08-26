القباج: تحقيق العدالة بين العارضين استراتيجية التضامن في معرض ديارنا

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، بمراعاة وجود تباعد اجتماعي داخل معرض "ديارنا" الذي يقام بمحافظة الإسكندرية.





وأضافت في تصريحاتها أنه تم تنفيذ توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض، كما يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.





وأشارت القباج إلي أن المعرض يضم منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، وتتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب بالإضافة إلى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة.





ولفتت "القباج" إلى أن الوزارة تقصد محافظات المتواجد بها مصايف بصناعات متعددة، ومن المقرر افتتاح معارض في الغردقة والبحر الأحمر ومطروح؛ حيث يتوافق هذا الاتجاه مع استراتيجية الوزارة في الفترة المقبلة من خلال الانتشار وإقامة كثير من المعارض لنحقق العدالة بين العارضين، وتسويق فكرة العمل الحرفي والتراثي، وتعويض فترة الركود التي أصابت العارضين أثناء أزمة فيروس كورونا.