AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يوفنتوس يعلن عن قميصه الثالث.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:04 م
رونالدو يقدم قميص
رونالدو يقدم قميص يوفنتوس الثالث
Advertisements
إسراء أشرف
كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن القميص الثالث للفريق في الموسم الجديد 2020\2021.

وجاء قميص يوفنتوس الثالث من تصميم شركة "أديداس" العالمية، حسب ما أعلن الحساب الرسمي للعملاق الإيطالي عبر تويتر.

ونشر يوفنتوس، مقطع فيديو للقميص الثالث، والذي تميز باللون البرتقالي ونقوش سوداء.

وقدم القميص كل من كريستيانو رونالدو، وباولو ديبالا، ورودريجو بنتانكور، وماتياس دي ليخت، وليوناردو بونوتشي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رونالدو يقود الهجوم.. تشكيل يوفنتوس أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس ضد جنوى في الدوري الإيطالي

رونالدو وديبالا يقودان تشكيل يوفنتوس أمام تورينو بـ الدروي الإيطالي

أتالانتا يتقدم على يوفينتوس بهدف في أول 16 دقيقة بالدوري الإيطالي

موقعة الحسم.. ساري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا بالدوري الإيطالي

رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

طقوس مرعبة.. عائلات تنبش قبور موتاها وتخرج الجثث لالتقاط سيلفي.. صور

الطعنات تتوالى.. نجوم الأهلي في هجوم شديد على قطاع الناشئين عقب استبعاد نجليهما

تراجع بالأسعار.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

المحمدي: فترة لعبي لـ الزمالك الأفضل في حياتي

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يوجه رسالة صادمة لـ صالح جمعة.. برشلونة يحدد مبلغ بيع ميسي

المنيا أول محافظة تستخدم التصوير الفضائي فى حصر أماكن مخالفات البناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن جيل جديد من رولز رويس جوست 2020.. صور

سعر لادا جرانتا LADA 2020 "صور"

برادلي كوبر يعود إلى ستايل السبعينيات في فيلمه الجديد.. صور