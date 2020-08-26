يوفنتوس يعلن عن قميصه الثالث.. فيديو

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن القميص الثالث للفريق في الموسم الجديد 2020\2021.





وجاء قميص يوفنتوس الثالث من تصميم شركة "أديداس" العالمية، حسب ما أعلن الحساب الرسمي للعملاق الإيطالي عبر تويتر.





ونشر يوفنتوس، مقطع فيديو للقميص الثالث، والذي تميز باللون البرتقالي ونقوش سوداء.



