يوفنتوس يعلن عن قميصه الثالث.. فيديو

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن القميص الثالث للفريق في الموسم الجديد 2020\2021.
وجاء قميص يوفنتوس الثالث من تصميم شركة "أديداس" العالمية، حسب ما أعلن الحساب الرسمي للعملاق الإيطالي عبر تويتر.
ونشر يوفنتوس، مقطع فيديو للقميص الثالث، والذي تميز باللون البرتقالي ونقوش سوداء.
وقدم القميص كل من كريستيانو رونالدو، وباولو ديبالا، ورودريجو بنتانكور، وماتياس دي ليخت، وليوناردو بونوتشي.
هل أنتم جاهزون؟ ⏭— JuventusFC (@Juventusfcar) August 26, 2020
إليكم قميصنا الثالث لموسم 20/21 من @adidasfootball#ReadyForSport #createdwithadidas
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