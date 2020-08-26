لطلاب الثانوية العامة 2020.. خطوات الحصول على شهادات جامعات دولية بمجموعك

قامت كليات جامعة عين شمس بتقديم مجموعة جديدة من البرامج المميزة الجديدة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية) كي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.









وتتيح تلك التخصصات الجديدة في البرامج المميزة للطلاب تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمي والتدريب والتطبيق، فضلا عن الحصول على شهادتين أو أكثر أحدهما من جامعة عين شمس، والأخرى من جامعات دولية أجنبية في عدد من التخصصات.





كما يتم تقديم تلك البرامج في قاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجية، كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر من تخصص في المجال الذي يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.









حيث ان القدرة التنافسية للجامعة مكنتها من الحصول على 4 نجوم في تصنيف QS الدولي، إضافة إلى دخولها في تصنيف شنغهاي، منوها إلى وجود برامج جديدة في جميع الكليات، مبينا أن هناك برامج حصلت في التقييمات التصنيفات الدولية على 5 نجوم من 5 .ما يعني أن جامعة عين شمس بما تملكه من إمكانيات وخدمات لا تقل عن أي جامعة خاصة أو دولية.













وتنشر صدي البلد عرض برامج الكليات:

1- الطالب في كلية الطب يحصل من خلال البرامج المقدمة على بكالوريوس طب وجراحة، إضافة إلى بكالوريوس من جامعات فرنسية وأخرى يورومتوسطية، مشيرا إلى أن هناك 13 مستشفى تتبع جامعة عين شمس، تحوي 4000 سرير للمرضى كلها متاحة ليتمكن الطلاب من التدريب العملي فيها تحت إشراف أساتذة متخصصين.





2- كلية الهندسة فتقدم 11 برنامج، اثنين منهم سيبدأن العمل خلال العام الدراسي 2018/ 2019، وفي هذه الكلية يتم التعاون مع جامعات أجنبية في عدة دول، بحيث يتمكن الطالب من الحصول على دورات تدريبية في تلك الجامعات الأجنبية بينها (السويد، انجلترا، ألمانيا، إيطاليا، وغيرها من الدول).





3- كلية الحاسبات والمعلومات قدمت برنامجان يستقبلان طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي علوم، وبذلك فهي الكلية الوحيد في مصر التي تستقبل هذه الفئة من الطلاب بخلاف كليات الطب والعلوم، ومن خلال هذه البرامج يتلقى الطلاب كورسات تدمج مواد كلية العلوم مع التكنولوجيا، وفي هذا تتشابه مع البرامج المقدمة في جامعات بإسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية.





وايضا برامج الدراسات العليا التي تقدم برامج باللغات الإسباني والألماني بالتعاون مع جامعات في كل من إسبانيا وألمانيا.





تعرف علي شروط الالتحاق بالبرامج:





1- حصول الطالب على تنسيب في جامعة حكومية، ما يعني أنه يمكنه الانتقال من الكلية التي نسب إليها من مكتب التنسيق في أي جامعة إلى الكلية المناظرة في جامعة عين شمس.





ومن اهم مميزات جامعة عين شمس التي تجعلك تختارها :





1- المكتبات المتخصصة في الكليات إضافة الى المكتبة المركزية في الجامعة،





2- شبكة الانترنت المتاحة لكل الطلاب، والبرامج الثقافية والرياضية والفنية والمسابقات في مختلف المجالات،





2- علاوة على المسابقات المحلية والدولية في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية ... الخ





4- العمل على إعداد الطالب لسوق العمل، وتأهيله للعمل ضمن فريق، وهذا غير موجود في الجامعات بمصر، 5- استخدام أسلوب التعليم للوصول إلى الابتكار وهذا يختلف عن كل الكليات في مختلف الجامعات.









وتعغرض صدي البلد اهم البرامج برامج التي تقدمها كليات جامعة عين شمس





1- (منسق برنامج تقنية المعلومات الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات) إن برنامج تقنيه المعلومات الحيويةBioinformatics الذى يقبل طلاب ثانوية عامة علمي علوم وعلمي رياضيات، يهدف الى إعداد كوادر متخصصة في تقنية المعلومات الحيوية من خلال امتلاكهم قدرات ومهارات علمية وعملية عالية في برمجيات تقنية المعلومات الحديثة وتطويعها لحل المشكلات الحيوية، مع تعميق الوعى العلمي والبحث التطبيقي في مجال تقنية المعلومات الحيوية، مضيفة أن الأعمال التخصصية المرتبطة بمجالات التقنية الحيوية تحتاج الى خريجين متخصصين في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، ولديهم ايضا المعرفة العلمية والعملية في المجالات البيولوجية.





2-ما يمكن استخدامه في مجالات علوم الطب الشرعي وتصنيع الأدوية والهندسة الوراثية وبرنامج هندسة البرمجيات Software Engineering الذي يقبل طلاب علمي رياضيات، ومن خلاله يمتلك الخريج القدرة على إنتاج البرمجيات واختبارها وحساب تكلفتها بما يتوافق مع معايير الجودة المطلوبة وتعميق الوعي العلمي والبحث التطبيقي في مجال هندسة البرمجيات وجودتها.





3- توفر الكلية للملتحقين ببرامجها تدريب صيفي يجري بالتعاون مع أهم شركات البرمجيات مثل IBM, Microsoft,… ، كما تتعاون مع الجهات المتخصصة مثل مستشفى 57357 ومراكز الأبحاث لتدريب الطلاب في المعامل البيولوجية المتخصصة، كما يتم التعاون على مستوى مشاريع التخرج لإنتاج برمجيات تخدم المجتمع، كما يتم إقامة ملتقى توظف سنوي لتوفير فرص عمل للطلبة بعد التخرج





4- خريج البرنامج يحصل على ثلاث شهادات أحدهما من عين شمس وأخرى من جامعة كين من نيوجرسي في الولايات المتحدة، وشهادة ثالثة من جامعة أوشن في نيوجرسي أيضا، مبينة أن الامتحانات تجرى بنظامين أون لاين للحصول على الشهاديتين الامريكيتين، وتحريرية للحصول على شهادة عين شمس.





5- (ألسن جامعة عين شمس) تقدم برنامج ترجمة متخصصة في اللغة الصينية، يحصل الطلاب من خلاله على مواد إضافية لا يدرسها الطلاب غير الملتحقين بالبرامج، حيث أن بعض هذه المواد يدرسها طلاب الماجستير، لذلك فإن طلاب البرامج يكونون مميزين، إضافة إلى أن عدد الطلاب الملتحقين بالبرامج يعد قليل، وبالتالي اهتمام الأساتذة بهم أكبر، علاوة على معامل الترجمة التي توفر لكل طالب، ومن خلال هذا البرنامج يتم التخصص في السنة الثالثة (ترجمة سياسية، او اقتصادية أو دينية)، ومن مميزات هذا البرنامج أيضا حصول الطالب على جميع المهارات في الترجمة (الفورية والتتبعية والتحريرية واتصالية والصحفية، والترجمة السمعية والمرئية).





6- قسم الارشاد السياحي كلية الآداب عين شمس) وجود شعبتين في البرامج المقدمة بالكلية (انجليزي وفرنسي)، موضحة أن الفرق بينهما في الدراسة باللغة الأولى إما الإنجليزية أو الفرنسية، فيما تكون المقررات الدراسية متطابقة، مضيفة أن 80% من دراسة الطالب عملية، حيث أنه يقوم بزيارات ميدانية يوميا في المتاحف والمواقع الأثرية داخل القاهرة الكبرى، وأيضا يتم تنظيم رحلات كبرى إلى الاسكندرية والساحل الشمالي، وأيضا رحلة إلى الأقصر وأسوان والنوبة، والمنيا، وأخرى لجنوب سيناء، وتشمل الدراسة السياحة الأثرية والدينية، كما أن هذا البرنامج يقدم دراسة بلغة أخرى الى جانب اللغة الأولى منها الإيطالي الاسباني الألماني، وبينت أن هناك خطة لافتتاح برنامج يضم لغات نادرة مثل الكوري والروسي والهندي والياباني.





7- قسم إعلام يقدم 3 تخصصات (إذاعة وتلفزيون، صحافة، وعلاقات عامة) ويوجد في الكلية استوديو راديو وآخر مرئي ملحق بوحدة مونتاج متكاملة يمكن للطلاب الاستفادة منهم، وفي الكلية أيضا قسم لغات شرقية ويوجد فيه اللغة الهندية، علما بأن كلية الآداب عين شمس يوجد فيها القسم الوحيد الذي يدرس اللغة الهندية بالحروف الديوناقري، مضيفة أنهم بصدد افتتاح برنامج مستقل للغة الهندية يرتبط بالترجمة الالكترونية لمواكبة سوق العمل، الى جانب أقسام اللغات الإنجليزية والفرنسية والعبرية والعربية، إضافة إلى قسم الجغرافيا الذي تم فيه استحداث شعبة (جيو اس) لتواكب التكنولوجيا الحديثة.





8- شعبة الفرنسي كلية الحقوق جامعة عين شمس حيث أن الطالب الملتحق بالبرامج يحصل على شهادة من جامعة عين شمس وشهادة دراسات قانونية من جامعة فرنسية، وبدءا من السنة القادمة سيحصل الطالب على شهادة الجامعة الفرنسية.





9- تكنولوجيا نظم المعلوماتية كلية البنات هذا البرنامج يقدم بشعبتين (العربية والانجليزية)، ويعتمد على النظم التكنولوجية الحديثة وكيفية توظيفها في التعليم وكيفية استيعاب الأعداد الكبرى في المدارس ومنح الاستفادة منها، ومن جانبها أوضحت د. بثينة سليمان (منسق برنامج الرياضيات والعلوم الاكتوراية كلية البنات)، أن هذا البرنامج يجمع بين مواد قسم الرياضيات، ومواد كلية التجارة، ويتميز البرنامج بأنه مطلوب في سوق العمل وخريجيه يمكنهم العمل في العديد من الشركات.





10- برنامج التصميم الدوائي في كلية الصيدلة حيث تميز برنامج الكلية في أنه يختار عدد قليل من الطلاب، ما يمنحهم الفرصة للتواصل بشكل كبير مع المسؤولين في البرنامج والأستاذة بشكل عام، لافتة إلى أن الكلية يوجد فيها العديد من الأقسام هي (العقاقير، الصيدلة الصناعية، الكيماء الصيدلية، الاحياء، الادوية والسموم، والكيمياء التحليلية، الصيدلة الإكلينيكية)، وتعد كلية الصيدلة هي الوحيدة التي استحدثت قسم الصيدلة الاكلينيكية في القاهرة، وأضافت أن جميع الخريجين من الكلية يحصلون على كورس التصميم الدوائي، وهذا أحد المميزات المهمة الموجودة في برامج الكلية.





11- برنامج الساعات المعتمدة في كلية الأسنان ف من خلال برامج الكلية توجد العديد من المواد المستحدثة والتي تعتمد على التدريب الاكلينيكي، مشيرا إلى أن عدد الطلاب القليل يمنحهم فرص التدريب أفضل، حيث أن الطلاب في البرامج يحصلون على 11 كورس إضافي عن الطلاب غير الملتحقين بالبرامج.



