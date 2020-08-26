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محافظات

بتكلفة ١٢ مليونا.. تنفيذ 58% من مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالعلاقى في أسوان

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:27 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ميدانية لقرية وادى العلاقى الواقعة علي مسافة 180 كم جنوب شرق مدينة أسوان للوقوف عن قرب معدلات تنفيذ المشروعات الجارية فى ظل ملحمة البناء والتنمية التى تقوم بها الدولة حاليًا مع متابعة مستوى أداء الخدمات المقدمة لتحسين مستوى المعيشة لأهالي وادي العلاقى المقيمين في 5 وديان هي إبسكو والترجمة وأم عشيرة والقليب.

بالإضافة إلى وادي السيالة والمحرقة حيث يأتى ذلك في إطار جولاته الميدانية للمناطق النائية ووسط إستقبال البدو من قبائل العبابدة والبشارية.

وقد نقل محافظ أسوان تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشايخ وعربان البدو، فيما رافقه فى الجولة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، ومديرى الجهات التنفيذية والمجتمعية.

وشملت الجولة الميدانية للواء أشرف عطية داخل القرية تفقد مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالعلاقى بنسبة تنفيذ ٨٥ ٪ و بتكلفة ١٢ مليون جنيه من إجمالى 112 وحدة صحية و 11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

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كما تفقد المحافظ معدلات الإنجاز لمشروعات مبادرة الرئيس عبد السيسى " حياة كريمة " لتحسين مستوي المعيشة والتى تضمنت مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة 52 منزلا بواسطة جمعية قبس من نور، بجانب تركيب 100 عامود إنارة ومولد كهربائى يكفي لإنارة الشوارع بصفة دائمة.

فيما تابع أشرف عطية المشروعات المخطط تنفيذها بتمويل من صندوق تحيا مصر بوادى أبيسكو منها تركيب مآخذ مياة من بحيرة ناصر على مسافة 2 كم لرفع كفاءة مرشح مياه الشرب المغذى للقرية، بجانب الموقع المقترح لإنشاء 56 منزلا آخر لإستيعاب كافة الأسر التى تعيش في خيام بدائية ، علاوة على إنشاء مبانى خدمية تشمل مسجد ووحدة صحية، فضلًا عن رفع كفاءة المدرسة المقامة، مع دعم الطاقة الكهربائية من خلال تركيب أعمدة إنارة ومولد كهربائى بقدرة 500 ك . وات.

وخلال لقائه بمشايخ وعربان قبائل العبابدة والبشارية للإستماع لمطالبهم  وجه محافظ أسوان لتخصيص سيارة إسعاف جديدة، بجانب إنهاء إجراءات إنشاء ١٩ منزل  لتسكين باقي الأسر مع دراسة عمل مآخذ مياه إضافي لمرشح مياه أم عشيرة بتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه لتوفير المياه النقية بشكل دائم لأهالى القرية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بنظام بيارات الصرف المجمعة بتكلفة تقديرية 2،2 مليون جنيه.

ولفت المحافظ إلى أنه جار التنسيق مع جمعية قبس من نور لتعظيم الأستفادة من الموارد الطبيعية للقرية بتنفيذ مشروعات صغيرة بزراعة النباتات العطرية وتربية الماعز والسجاد اليدوي والخياطة.
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