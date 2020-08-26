بتكلفة ١٢ مليونا.. تنفيذ 58% من مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالعلاقى في أسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ

بزيارة ميدانية لقرية وادى العلاقى الواقعة علي مسافة 180 كم جنوب شرق مدينة أسوان للوقوف عن قرب معدلات تنفيذ المشروعات الجارية فى ظل ملحمة البناء والتنمية التى تقوم بها الدولة حاليًا مع متابعة مستوى أداء الخدمات المقدمة لتحسين مستوى المعيشة لأهالي وادي العلاقى المقيمين في 5 وديان هي إبسكو والترجمة وأم عشيرة والقليب.