بالبهارات.. طريقة عمل اللحمة بصوص الصويا للشيف الشربيني

يعشق أغلب الأشخاص تناول اللحمة بكافة أنواعها، وبالأخص كباب حلة وبصوص الصويا، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك الطريقة الصحيحة لعمل اللحمة بصوص الصويا.

قدم الشيف الشربينى طريقة تحضير عمل شرائح لحمة بالصويا صوص: من خلال برنامجه على "الشيف" على سي بي سي سفرة.

مقادير شرائح لحمة بالصويا صوص:

لحمة شرائح

بصل

ثوم

جزر

صويا صوص

دبس رمان

بيضة

دقيق

كاتشب

بهارات مشكلة

نشا

كرات

كرفس

زعت

ر ملح وفلفل

رشة سمسم

فلفل ألوان

كسبرة خضراء

طريقة تحضير شرائح لحم بالصويا صوص:

- تدق شراح اللحم ثم تقطع لشرائح مثل الشاورما.

- تضاف للحمة التوابل والثوم والصويا صوص والملح والفلفل والزعتر.

- تعفر شرائح اللحم بالنشا ثم يضاف لها البيضة ثم السمسم.

- تعفر شرائح اللحم مرة أخرى بالدقيق ثم تحمر في الزيت.

- يشوح البصل في زيت على النار ثم يضاف الثوم ثم الكرات والكرفس يضاف الفلفل الألوان والجزر ودبس الرمان والكاتشب ثم تضاف شرائح اللحم المقلية وتترك حتى تمام النضج.

-تضاف رشة كسبرة خضراء وبجانبه الأرز الأبيض ويقدم.