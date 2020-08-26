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أخبار البلد

مطران أبوقرقاص للكاثوليك يجتمع مع خدام كاتدرائية أم النعم الإلهية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:00 م
الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك
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سامح سلام
ترأس الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، اجتماعا مع خدام وخادمات كاتدرائية أم النعم الإلهية، تحت شعار "فلنبدأ يا إخواتي".

واستقبل الأنبا بشارة جودة  الأب القمص يونان إستمالك راعي الكاتدرائية، ومجلس الرعية، وألقي كلمة روحية حول الخادم هو الذى يقدّم خدماته من خلال حياته اليومية، وليس كلماته أو عظاته.

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وتحدث الأنبا بشارة مطران أبوقرقاص عن الخادم ومصادر شبعه، وينابيع ارتوائه الروحية، كما تحدث أيضًا حول الخادم الإفخارستى، الذى يبذل نفسه ويتخلى عن ذاته، وينحنى ويغسل الأقدام علي مثال معلمه.

وأضاف أنه ينبغي علي الخدام الكاثوليكي إعادة إحياء العبادات التقويّة الكاثوليكية، ويجعلوا معالم بيوتهم وحياتهم كاثوليكية، وأن يكون الخادم الصالح قدوة في العمل الطيب في كل حين وكل مكان.
الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه، الذي يجمع صاحب النيافة الأنبا بشارة بخدام وخادمات الكاتدرائية، منذ السيامة الأسقفية لنيافته.
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