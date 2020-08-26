بعد خدمة كهنوتية 53 عاما .. البابا تواضروس يعزي في رحيل القمص لوقا سيداروس

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس، ولمجمع كهنة الايبارشية في رحيل الأب الحبيب القمص لوقا سيداروس.





كما تقدم البابا تواضروس الثاني بالتعزية أيضًا لمجمع كهنة الإسكندرية ولشعبها، في رحيل القمص لوقا الذي خدم خدمة مباركة، بكنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج ، لما يزيد عن ٢٢ سنة، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته وأبنائه في كل مكان، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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ورحل عن عالمنا الأب المبارك القمص لوقا سيداروس، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس باسبورتنج الإسكندرية (سابقًا)، وكاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا أبرآم، تورانس، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، عن عمر تجاوز ٨٠ سنة، قضى منها أكثر من ٥٣ سنة في خدمة المذبح المقدس بكل تقوى.





والقمص الراحل كان يحمل اسم كمال خلف سيداروس، وولد في ٣ مايو ١٩٤٠، وحصل على بكالوريوس العلوم في عام ١٩٦٤، وسيم كاهنًا يوم الجمعة ١٧ مارس ١٩٦٧ على كنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج، وذلك في دير الشهيد مارمينا العجايبي بمريوط، بيد المتنيح القديس البابا كيرلس السادس، ونال درجة القمصية بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في ٢٩ أكتوبر ١٩٨٩.





والأب الراحل شملته قرارات التحفُّظ الصادرة من الرئيس أنور السادات في سبتمبر ١٩٨١، وكان ضمن المجموعة التي تم اعتقالها بسجن المرج، وخدم بعدها بكنيسة مارمرقس القبطية الأرثوذكسية في لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية، وعانى في الشهور الأخيرة من مرض السرطان ولكنه كان مستمرًا حتى آخر نفس في الوعظ والتعليم والرعاية.



