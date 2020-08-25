يفتح أبوابه أول سبتمبر .. دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يسمح بالزيارة

أعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بمحافظة البحر الأحمر أنه سيتم فتح أبواب الدير بدءا من الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر المقبل طوال أيام الأسبوع من الرابعة صباحا وحتى السادسة مساء.





وذكر بيان صادر عن دير القديس الأنبا أنطونيوس أنه من المقرر أن يكون دخور الدير الأثرى من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصر، دون السماح بالمبيت او الخلوات للأباء الرهبان الضيوف او الكهنة او أسر الرهبان او شباب الخلوة.

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وأكد الدير ضرورة الالتزام بالاحتياطات الاحترازية بارتداء الكمامة و التباعد الاجتماعي وامتناع الأشخاص عن المجئ للدير الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم او السعال او التهاب الحلق او اى أي أعراض تنفسية بأى شكل من الأشكال.





وتابع البيان، نصلى دائما من أجل سلامة الوطن وشعبنا والعالم أجمع وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعلى ابن الطاعة تحل البركة.





وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عودة الصلوات يوم الجمعة اعتبارا من ١١ سبتمبر المقبل.





وأكدت الكنيسة أن العودة إلى إقامة القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع سيكون بنفس النظام المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد المسموح له بالمشاركة وذلك ابتداءً من الجمعة ١ توت ١٧٣٧ للشهداء الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٠، مع ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيانات المشار إليها آنفًا.





ويسمح بفتح دور الحضانة التابعة للكنائس بنسبة ٥٠٪ ، مع تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الوقائية، مع استمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية والخدمية، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.



