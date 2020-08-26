عوض تاج الدين يحذر من كورونا بشدة ويوجه رسالة هامة للأطباء

وأضاف أن هذا يوفر كثيرا على الأطقم الطبية والمريض أيضًا سواء على الجانب النفسي أو المادي أو العصبي، موضحًا أن القطاع الطبي لديه الكثير من المتطلبات والمستلزمات التي يجب توافرها وبكثرة.

وأشار إلى أن الدولة عملت على تطوير وتلبية احتباجات هذا القطاع بشكل كبير، ووجه الشكر والتقدير لكل الكوادر الطبية.

وأكد أن رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء تتابع القطاع الطبي عن كثب وتوفير كل المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن عدد الاطباء أصبح كثيرا لتنوع عدد الجامعات وكليات الطب، ولكن ما زال هناك عجز في القطاع الطبي.

وقال إن الدولة توجهت للاهتمام ب القطاع الطبي بشكل كبير على مختلف الأصعدة، ومنها الاهتمام بقطاع التدريب والتعليم للأطباء وينقسم إلى 3 محاور مختلفة.









وأضاف أن الدولة تقوم بعمل شهادة تدريب للأطباء لتكون شهادة مصرية موحدة، وهذا إلى جانب الشهادات الأكاديمية وهم الأطباء الملتحقون بمجال التدريس في الجامعة، موضحا أن الشهادات الطبية تنقسم لمجموعة من الشهادات منها الماجستير والزمالة وغيرها.









وأوضح أنه إذا كان الأطباء مدربين بشكل جيد وعلى خبرة كبيرة يساعد هذا في أن المريض بدلا من الجلوس أكثر من أسبوع في المستشفى لتلقى العلاج من الممكن أن يقتصر الوضع على 3 أيام فقط، وهذا يوفر كثيرا سواء توفير نفسي أو مادي أو عصبي.









وأكد أن رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء تتابع القطاع الطبي عن كثب وتوجه بتوفير كل المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن عدد الأطباء أصبح كثيرا لتنوع عدد الجامعات وكليات الطب، ولكن ما زال هناك عجز في القطاع الطبي.







