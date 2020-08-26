الإعصار لورا.. أكبر تهديد لـ إنتاج النفط الأمريكي منذ 15 عاما

تستعد صناعة الطاقة الأمريكية، لضربة إعصار كبير وخفض إنتاج الخام بمعدل يقترب من مستوى إعصار كاترينا لعام 2005 حيث سارعت مصافي تكرير النفط على طول ساحل تكساس ولويزيانا لوقف عملياتها قبل قدوم الإعصار.





ووفقا لوكالة "رويترز"، قام المسؤولون في ولايتي تكساس ولويزيانا بإجلاء مئات الآلاف من سكان الساحل إلى الداخل مع اشتداد قوة الإعصار لورا حيث توقع خبراء الأرصاد أن يتحول إلى إعصار كبير يدفع رياحا تبلغ سرعتها 115 ميلًا في الساعة (185 كم / ساعة).





وقام منتجو النفط، أمس الثلاثاء، بإخلاء 310 من المنشآت البحرية وأيقاف انتاج 1.56 مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط الخام، وهو ما يعادل حوالي 84 بالمائة من إنتاج ساحل المكسيك البحري، وهي نسبة تقترب من الانقطاع الذي أحدثه إعصار كاترينا قبل 15 عامًا والذي بلغ 90%.





ومن المفترض أن تصل العاصفة إلى اليابسة، في وقت مبكر من يوم الخميس، في منطقة تمثل أكثر من 45 ٪ من إجمالي طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة و 17 ٪ من إنتاج النفط، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.





وتتخذ مصافي التكرير، التي تنتج البنزين والديزل، خطوات لوقف 9 منشآت تنتج ما يقرب من 2.9 مليون برميل يوميا من النفط ، أي 14.6٪ من الطاقة الإجمالية للولايات المتحدة، وفقًا لإحصاءات رويترز.





ووفقا لـ "رويترز"، فإن التأثير على مصافي التكرير، حتى الآن، أقل من إعصار هارفي، الذي قضت أمطاره الغزيرة على ما يقرب من ربع طاقة التكرير الأمريكية قبل ثلاث سنوات.





وقفزت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بما يصل إلى 10٪ منذ يوم الجمعة، بينما استقرت عقود الخام القياسية عند أعلى مستوى في خمسة أشهر يوم الثلاثاء بسبب الإغلاق.





وقال كريس كير، خبير الأرصاد الجوية في الزراعة والطاقة وبيانات الطقس في شركة DTN: "ستكون هناك عاصفة كبيرة من جالفستون (تكساس) إلى نهر سابين"، وهي منطقة تضم بعض أكبر مصافي التكرير في المنطقة.





ودعا مسؤولون في ولايتي تكساس ولويزيانا إلى عمليات إجلاء إلزامية تؤثر على نصف مليون شخص. وقال مسؤولون في تكساس إن السكان من مناطق هيوستن الشرقية إلى أورانج بولاية تكساس يجب أن يفروا من المنطقة والبحث عن مأوى داخلي.





كما قامت شركة "Cheniere Energy Inc" ، أكبر مصدر أمريكي للغاز الطبيعي المسال، بإجلاء الموظفين وعلقت العمليات في محطة تصدير Sabine Pass LNG على حدود تكساس / لويزيانا.





وهكذا، بدأت شركات موتيفا وتوتال إس إيه وفاليرو إنيرجي في قطع العمليات في مصافيها في بورت آرثر بولاية تكساس، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.





وأكدت توتال وموتيفا وفاليرو الإغلاق، وقالت متحدثة باسم فاليرو إنها تدرس أيضا المخاطر على مصنعها في تكساس سيتي جنوب شرق هيوستن.





قال متحدثون إن سيتجو بتروليوم أوقفت العمليات في مصفاتها البالغة 418 ألف برميل يوميا في ليك تشارلز بولاية لويزيانا وأغلقت شيفرون إنتاج البنزين في مصفاة باسادينا بولاية تكساس التي تبلغ 112 ألف برميل يوميا.





بدأت شركة Exxon Mobil Corp وقف الإنتاج في مصفاة بومونت الكبيرة بولاية تكساس وخفضت الإنتاج في مصنعها في Baytown ، تكساس قبل إغلاق محتمل.





وقال متحدث إن إكسون أكدت أنها بدأت إغلاقًا في بومونت وأنها تستعد لطقس قاس محتمل في مصفاة باي تاون ومجمع الكيماويات. إذا أوقف مصنع باي تاون المعالجة بالكامل ، فإن إجمالي الإغلاق على طول الساحل سيصل إلى 2.89 مليون برميل في اليوم.



