الرئيس الفرنسي يزور بيروت خلال أيام





وفق ما ذكرت الحكومة الفرنسية، ونقلت عنها وسائل إعلام، فإن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ سيزور ​بيروت​ في الأول من شهر سبتمبر المقبل.





وقام ماكرون بزيارة للبنان في 6 أغسطس الجاري، بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت، ودعا العالم لمساعدة لبنان لتجاوز المحنة، والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون، وعددا من قادة لبنان السياسيين.





وأكد خلال زيارته الأولى على أنه سيعود إلى لبنان، ليقيم التقدم المطلوب لإعادة الحياة فيه، حيث طرح سلسلة من الخطوات التي ينبغي على الدولة اللبنانية تنفيذها لإنقاذ واقعها المالي والاقتصادي والنظامي.





ولاتزال كارثة المرفأ تشل لبنان، ومازال كثيرون في المستفيات.





ونتج عن الكارثة وفاة نحو 200 شخص وفق بعض التقديرات، أو أقل وفق أخرى، هذا علاوة على اصابة 6 آلاف آخرين.



