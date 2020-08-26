وكيل صحة الغربية: تشكيل لجنة لمتابعة سير العمل بمستشفى صدر المحلة ..صور

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الأقسام المطورة بمستشفى صدر المحلة لمتابعة انتظام سير العمل ، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى .

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وجاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفة على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الغربيه تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.





كما تفقد الأقسام الطبية المختلفة فضلا عن التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ ، والتأكد من إرتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية ، أثناء التعامل مع المرضي ، واتباع سياسات مكافحة العدوي ، لحماية الفريق الطبى والمرضى المترددين على المستشفى .





وطابق وكيل الصحة بالغربية السجلات الطبية الخاصه بالمرضى المتوفين في شهر ٨ والصغار السن وإرسال تقرير مفسر للوزارة.





كما أمر وكيل الصحة بسرعه الإنتهاء بما يتم تجديده محطة الأكسجين الجديده والترميمات بالاقسام الداخلي واطفال والعمليات والعزل.





كان يرافقه اللواء ممدوح هجرس رئيس الادارة المركزية لمكتب معالي محافظ الغربية فضلا عن مشاركة مروة الششتاوي مدير إدارة الأمراض الصدرية الدكتور رشا حمودة مفتش الطب العلاجي ، الدكتور محمد حيدر مدير مستشفى صدر المحلة .