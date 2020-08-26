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مرأة

مقرمشة .. طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:37 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر طريقة عمل البطاطس الفريسكاس من أسهل الكرق التي يتم تحضيرها في المطبخ وطريقة عمل البطاطس الفريسكاس سهلة وسريعة واليكم طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.



طريقة عمل البطاطس الفريسكاس سارة عبد السلام

مقادير عمل البطاطس الفريسكاس سارة عبد السلام
3 بطاطس متوسطة الحجم
1 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة نشا
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغير ملح
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1/2 معلقة صغيرة زعتر جاف
2 كوب زيت للقلي

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس سارة عبد السلام



- تغسل البطاطس جيدا وتقشر وتسلق على النار لمدة 10 دقائق فقط .

- نقوم بخلط الدقيق مع النشا و البكينج بودر و الملح و الكمون والبابريكا والزعتر.

ـ ثم يضاف إلي الخليط الماء تدريجيا حسب الحاجة ويخلط حتى يتجانس جيدًا ونحصل على خليط سميك نوعا.

- ثم تقطع البطاطس إلى أصابع و تغلف جيدا مع التقليب بالخليط السابق وتوضع في الثلاجة لمدة 1/2 ساعة.

- في مقلاة عميقة على النار يسخن الزيت جيدًا وتقلى فيه البطاطس حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.

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