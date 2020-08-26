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أخبار العالم

انضمام عناصر تابعة لحكومة الوفاق الليبية إلى تظاهرات طرابلس

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:37 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
نشرت فضائية الحدث السعودية، اليوم الأربعاء، شريط فيديو لانضمام عناصر تابعة لحكومة الوفاق الليبية إلى المتظاهرين في طرابلس، منادين بمحاكمة الفاسدين. 


وأعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية، المنتهية ولايتها فايز السراج، اليوم الأربعاء، حظر التجول 24 ساعة لمدة 4 أيام بداية من الأربعاء الساعة السادسة مساء وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 


ونشرت صحيفة "المرصد" الليبية مقطع فيديو أظهر عودة المتظاهرين من طريق السكة حيث مقر رئاسة حكومة الوفاق ودخولهم إلى ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس بهتاف "لا للإخوان..لا إخوان لا رئاسي الشعب الليبي ولا يساسي".


وكان المتظاهرون الليبيون وصلوا إلى مقر رئاسة حكومة فايز السراج في طريق السكة بعد فشل الموالين للسراج في السيطرة على الحراك بـ "ميدان الشهداء".


وتواصلت التظاهرات التي تطالب برحيل السراج وحكومته لليوم الثالث على التوالي،  ضد حكومة الوفاق الليبية منددة بالأوضاع المعيشية في العاصمة طرابلس وغياب الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء. 
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