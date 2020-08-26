النيابة تأمر بدفن جثث ضحايا مذبحة كفر الدوار

أمرت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، اليوم الأربعاء، بدفن جثث ضحايا مذبحة لـ 3 أفراد من أسرة واحدة في منزلهم، في ظروف غامضة، بمركز كفر الدوار، وذلك عقب تشريح الجثث، وبيان سبب الوفاة، مع سرعة استقدام تحريات المباحث وتقرير الأدلة الجنائية حول الواقعة.





وقال مصدر في الطب الشرعي بمستشفى دمنهور العام، إنه تم الانتهاء من كتابة التقرير النهائي الخاص بجثث ضحايا مذبحة أسرة كاملة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.





وأوضح المصدر، أن التقرير الطبى أثبت وجود طعنات غائرة في الرقبة والجسم في جثث الـ٣ ضحايا "الأم و الطفلتين" ضحايا مذبحة أسرة كاملة بمركز كفر الدوار أدت إلى الوفاة، لافتًا إلى أنه تم أخذ عينة DNA من المجني عليهم و والدهم وفقًا لقرار النيابة العامة، وجار استخراج تصريح الدفن.





وعثر مصدر بمديرية أمن البحيرة، صباح اليوم الأربعاء ، علي طفلة رضعية تبلغ من العمر أربع شهور، أسفل السرير بموقع حادث مذبحة ٣ أفراد من أسرة واحدة في منزلهم في ظروف غامضة بمركز كفر الدوار بالبحيرة.





وترجع الأحداث عندما شهد منطقة منشية النصر خلف الإسعاف بمدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، مساء أمس الثلاثاء، جريمة قتل لـ 3 أفراد من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.





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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع جريمة قتل ٣ أفراد من أسرة واحدة، وهم :- "ياسمين على محمد احمد ٢٣سنة، على اسلام محمد فتحى ٣سنوات، محمد اسلام محمد فتحى ٣سنوات جثه".





وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجاري التحري عن ملابسات الواقعة.





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة احالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.