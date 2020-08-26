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رياضة

قبل مواجهة الإسماعيلي.. طنطا يخوض تدريبات شاقة خوفاً من الهبوط

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:16 م
لاعبو طنطا
لاعبو طنطا
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حسام الحارتي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا تدريبات شاقة بقيادة محمد صلاح المدير الفني للفريق الأول استعدادًا لمواجهة نادي الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما غدًا "الخميس"، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل محمد صلاح في تحقيق الفوز على منافسه الإسماعيلي والحصول على ثلاث نقاط للارتقاء بالفريق في جدول ترتيب الدوري المصري خوفًا من العودة للهبوط مجددًا.

وطالب محمد صلاح لاعبيه بالتركيز الجيد وتصحيح المسار من أجل تحقيق الفوز على منافسه الإسماعيلي.

وتولي محمد صلاح قيادة أبناء السيد البدوي عقب رحيل أيمن المزين بعد الهزيمة التي تلقائها من منافسه نادي بيراميدز بثلاثة أهداف.

ويحتل طنطا المركز الـ 17 من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة.
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