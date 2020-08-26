قبل مواجهة الإسماعيلي.. طنطا يخوض تدريبات شاقة خوفاً من الهبوط

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي

تدريبات شاقة بقيادة محمد صلاح المدير الفني للفريق الأول استعدادًا لمواجهة نادي الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما غدًا "الخميس"، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الممتاز.