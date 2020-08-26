بـ الأبيض الأنيق.. بوسي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة بوسي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تبرز جمالها.
وأطلت بها بوسي، بفستان طويل وجذاب باللون الأبيض، ووضعت حزاما على الخصر باللون الأبيض الذى يبرز جمالها ورشاقتها، وأنتعلت حذاء بكعب عالي باللون البينك.
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ومن الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي في المكياج على لمسات ناعمة ورقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك، ووضعت نظارة شمسية تكشف جمالها.
كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.
ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية البسيطة التى تبرز جمالها.