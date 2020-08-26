AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الأبيض الأنيق.. بوسي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:38 م
بوسي
بوسي
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة بوسي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تبرز جمالها.

وأطلت بها بوسي، بفستان طويل وجذاب باللون الأبيض، ووضعت حزاما على الخصر باللون الأبيض الذى يبرز جمالها ورشاقتها، وأنتعلت حذاء بكعب عالي باللون البينك.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي في المكياج على لمسات ناعمة ورقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك، ووضعت نظارة شمسية تكشف جمالها.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية البسيطة التى تبرز جمالها.
View this post on Instagram

🌸🤍🌸🤍🌸

A post shared by Bosy (@bosyofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ التول .. سمية الخشاب بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

بـ الأحمر القصير.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن رشاقتها

بـ الأبيض الناعم.. وفاء عامر بإطلالة تكشف رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

فستان أسود قصير.. ليلى علوى بإطلالة جذابة على البحر.. شاهد

شاهد.. سوزان نجم الدين بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بإطلالة كاجوال .. بوسي تتألق على إنستجرام في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

أحمد موسى: توقعت انقلاب الجماعة الإرهابية على بعض وحدث.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

أخبار التوك شو.. الحكومة: عودة فرض حظر التجول وارد في أي وقت.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة.. والقوى العاملة تعلن عن فرص عمل

الحكومة تكشف مصير الأموال المجمعة من الطلاب الراسبين

ارتفاع جديد اليوم.. الصحة: تسجيل 206 إصابات بـ كورونا.. و19 وفاة

بعد نقله للمستشفى| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عادل لاعب المصري.. صور

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

حدث نادر وغريب .. ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر ..شاهد

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة سهلة.. حضري بلح البحر بالكريمة

فوائد مذهلة لتناول البروكلي.. تعرف عليها

بملابس لافتة.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها