أبرزها التليفون المحمول.. أشياء نستخدمها يوميا مليئة بالبكتريا.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لأكثر الأمور وساخة التي نستخدمها كل يوم واكد علي ان العالم مليء بالأوساخ والبكتيريا .





وأضاف الفيديو ان بعض الأشياء التي نستخدمها يوميا قد تكون أقذر مما نعتقد ومنها الهاتف المحمول من اوسخ الاغراض التي نستعملها يوميا. الأشياءأقذرلأنه





وأوضح الفيديو ان مناشف الحمام واليدين تعمل كأرض خصبة للبكتيريا لافتا الى ان معظم الناس يغسلون مناشفهم مرة واحدة في الاسبوع أو أقل.