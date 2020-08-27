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توك شو

أبرزها التليفون المحمول.. أشياء نستخدمها يوميا مليئة بالبكتريا.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:05 ص
حاملات الاسنان
حاملات الاسنان
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إبراهيم القادري
عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لأكثر الأمور وساخة التي نستخدمها كل يوم واكد علي ان العالم مليء بالأوساخ والبكتيريا .

وأضاف الفيديو ان بعض الأشياء التي نستخدمها يوميا قد تكون أقذر مما نعتقد ومنها الهاتف المحمول لأنه من اوسخ الاغراض التي نستعملها يوميا.

وأوضح الفيديو ان مناشف الحمام واليدين تعمل كأرض خصبة للبكتيريا لافتا الى ان معظم الناس يغسلون مناشفهم مرة واحدة في الاسبوع أو أقل.
وتابع أن 27% من حاملات الأسنان ثبت إصابتها ببكتيريا القولون مثل السالمونيلا واكد علي ان لوح تقطيع الطعام تتكاثر عليها البكتيريا بشكل خارق .
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