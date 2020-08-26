سطرت تاريخا باتفاق إبراهيم.. بومبيو يعلق على زيارته إلى الإمارات

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، الشكر إلى الإمارات عقب الزيارة التي قام بها إلى هناك.





وكتب بومبيو في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اتوجه بالشكر إلى الشعب الإماراتي على الاستضافة الرائع".





وأضاف: "سطرت الإمارات تاريخا باتفاق إبراهيم، والآن يجب علينا أن نحافظ على استمرار الزخم، لقد كانت رحلة مثمرة لتعزيز الإزدهار والسلام".





واعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل أبرز خطوة تجاه السلام في الشرق الأوسط منذ 25 عاما، وذلك خلال زيارته لأبو ظبي.





وقال بومبيو على تويتر: "متحمس للوصول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتهنئة الشعب الإماراتي على اتفاقيات أبراهام التاريخية".





وأضاف أنها "أهم خطوة نحو السلام في الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عامًا. نأمل أن نبني على هذا الزخم نحو السلام الإقليمي".