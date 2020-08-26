خاص | محمد عمارة عن خالد بيبو: بيشتغل سواق للخطيب وابني حريف مش واسطة زي ابنه

شن محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق، هجوماََ نارياََ على خالد بيبو مدير قطاع الناشئين في القلعة الحمراء، عقب استغناء القطاع عن نجله من فريق 2001.





وقال عمارة خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن خالد بيبو يعمل سائق لرئيس النادي الكابتن محمود الخطيب في هذه الفترة ولذلك هو يجامله بشكل غريب، ولا يلتفت الى أفعاله هل ستضر مستقبل أحد أم لا.





وأضاف عمارة أن خالد بيبو استغنى عن نجلي بشكل غريب، دون أي مقدمات، معتبرا ما حدث تصفية حسابات بسبب تصريحاته عن سقطات الأهلي.





وتابع: لم أهاجم الأهلي بشكل فج لكي أعاقب بهذه الطريقة، وحتى ان كان كذلك هل أعاقب في مستقبل ابني، لا يعقل ما حدث.





وأشار عمارة الى أن ابنه لاعب مميز وليس "ابيض" كما يقال بلغة الكرة، فهو أحرف من نجل خالد بيبو ولم يدخل بالواسطة مثله إلى قطاع الناشئين في الأهلي.



