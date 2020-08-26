نائب رئيس السيادة السوداني: ليس لدينا أطماع في السلطة أو الحكم

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو، إن الحكومة مصممة على تحقيق السلام الشامل في البلاد.





وأضاف : "ليس لدينا أطماع في السلطة أو الحكم."





وتابع: "ليس لدينا أي هدف آخر سوى تحقيق السلام والاستقرار في السودان"





وأكد دقلو رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، على عزم وتصميم الأطراف المتفاوضة للوصول إلى اتفاق سلام شامل.





ودعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة إلى التسامح والوفاق والتراضي والقبول بالآخر.





وشدد على ضرورة الالتزام بالعهود والمواثيق، مشيرًا إلى ما تم من اتفاقيات سابقة والتي لم تنجح لأنه لم يتم الالتزام بها، مبينًا أن هذا الاتفاق المزمع إبرامه سيختلف عن الاتفاقيات السابقة.





وأشار إلى أن التغيير الذي حدث هو تغيير حقيقي وفر مناخًا لجميع حركات الكفاح المسلح لمباشرة نشاطها في داخل البلاد ومكن من فتح المعابر والممرات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في جميع أنحاء السودان بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها الحركات التي لم تجلس بعد للتفاوض.





ونفى محمد عثمان التعايشي، عضو مجلس السيادة السوداني تعرض الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) للتسمم.





واعتبر التعايشي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتحدث عن تعرض رئيس وفد التفاوض الحكومي لمباحثات السلام في جوبا الفريق أول محمد حمدان دقلو لحالة تسمم غير صحيح .



