محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عددا من أعضاء مجلس الشيوخ عن المحافظة، مساء اليوم؛ للتهنئة والترحيب بهم، عقب نجاحهم في الانتخابات وحصولهم على ثقة المواطنين .
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وعلى هامش اللقاء تحدث النواب في عدد من المواضيع، منها المشاريع الخدمية بالمحافظة، وخطة الرصف، وأسعار التصالح في مخالفات البناء، مشيدين بالتطور الملحوظ في المحافظة في جميع الملفات.
وأعرب المحافظ عن تقديره الكبير لأعضاء مجلس الشيوخ، لما وجده فيهم من حس وطني مميز، وحرص شديد على مصلحة المواطن، مشيرا إلى ضرورة العمل سويا من أجل المصلحة العامة للمواطنين، وأن مكتبه مفتوح للجميع في أي وقت .
حضر اللقاء النائب محمد عريبي والنائب أحمد حماد والنائب عمرو السعيد والنائب محمود أبو حسين والنائب أحمد الشعراوي والنائب إيهاب الهرميل.