محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ

، عددا من أعضاء مجلس الشيوخ عن المحافظة، مساء اليوم ؛ للتهنئة والترحيب بهم ، عقب نجاحهم في الانتخابات وحصولهم على ثقة المواطنين . استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية





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وعلى هامش اللقاء تحدث النواب في عدد من المواضيع ، منها المشاريع الخدمية بالمحافظة ، وخطة الرصف ، وأسعار التصالح في مخالفات البناء ، مشيدين بالتطور الملحوظ في المحافظة في جميع الملفات.





وأعرب المحافظ عن تقديره الكبير لأعضاء مجلس الشيوخ ، لما وجده فيهم من حس وطني مميز ، وحرص شديد على مصلحة المواطن، مشيرا إلى ضرورة العمل سويا من أجل المصلحة العامة للمواطنين ، وأن مكتبه مفتوح للجميع في أي وقت .



