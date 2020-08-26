AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:36 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
Advertisements
احمد علي
استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عددا من أعضاء مجلس الشيوخ عن المحافظة، مساء اليوم؛ للتهنئة والترحيب بهم، عقب نجاحهم في الانتخابات وحصولهم على ثقة المواطنين .

اقرأ أيضا :

وعلى هامش اللقاء تحدث النواب في عدد من المواضيع، منها المشاريع الخدمية بالمحافظة، وخطة الرصف، وأسعار التصالح في مخالفات البناء، مشيدين بالتطور الملحوظ في المحافظة في جميع الملفات.

وأعرب المحافظ عن تقديره الكبير لأعضاء مجلس الشيوخ، لما وجده فيهم من حس وطني مميز، وحرص شديد على مصلحة المواطن، مشيرا إلى ضرورة العمل سويا من أجل المصلحة العامة للمواطنين، وأن مكتبه مفتوح للجميع في أي وقت .

حضر اللقاء النائب محمد عريبي والنائب أحمد حماد والنائب عمرو السعيد والنائب محمود أبو حسين والنائب أحمد الشعراوي والنائب إيهاب الهرميل.
محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ
محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ
محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. أولى جلسات محاكمة منار سامي فتاة التيك توك

اليوم .. وزراء التنمية المحلية والهجرة والشباب والتموين يتفقدون مشروعات خدمية بالغربية

بـ 530 مليون جنيه| وزير التنمية المحلية يفتتح محطة مياه المرشحة بطنطا ..صور

أسماء نواب مجلس الشيوخ في عدد من محافظات الوجه البحري

"تضامن الغربية" تتكفل بعلاج الطفلة أمنية ضحية التعذيب فى الجيزة| شاهد

مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة بالمحلة

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف مصير الأموال المجمعة من الطلاب الراسبين

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

عقب رحيل رمضان صبحي.. تعرف على موقف ثنائي سموحة من العودة للنادي الأهلي

جنيهان انخفاضا في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

الخطر قائم.. متحدث الحكومة: أعداد مصابي كورونا اليوم تتجاوز 200 حالة.. فيديو

AdvertisementS

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

يصل خلال أسبوع.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

بادجي يقود الهجوم.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

رد عاجل من وزارة الزراعة بشأن إصابة الطماطم بمرض مسرطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أسود.. أنابيلا هلال بإطلالة جديدة تبرز رشاقتها

بـ فستان فوق الركبة.. أنغام تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل حمص الشام