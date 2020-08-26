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رياضة

ثورة.. جماهير برشلونة تقتحم ملعب كامب نو للمطالبة ببقاء ميسي.. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:04 م
جمهور برشلونة
جمهور برشلونة
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إسماعيل محمود
اقتحم جمهور نادي برشلونة الإسباني منذ قليل، ملعب الفريق " كامب نو"، للمطالبة ببقاء لاعبهم ليونيل ميسي، ورحيل بارتوميو رئيس النادي.

بحسب راديو كوبيه فإن الجماهير اقتحمت الاستاد من بوابة 14 أثناء خروج إحدى الشاحنات، وذلك للبحث عن بارتوميو رئيس النادي.

وكانت جماهير برشلونة متجمهرة أمام مقر النادي للمطالبة ببقاء ميسي ورحيل بارتوميو رئيس النادي الكتالوني.

وكان ميسي قد أخبر إدارة برشلونة برحيله عن الفريق هذا الصيف.

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