ثورة.. جماهير برشلونة تقتحم ملعب كامب نو للمطالبة ببقاء ميسي.. شاهد





بحسب راديو كوبيه فإن الجماهير اقتحمت الاستاد من بوابة 14 أثناء خروج إحدى الشاحنات، وذلك للبحث عن بارتوميو رئيس النادي.





وكانت جماهير برشلونة متجمهرة أمام مقر النادي للمطالبة ببقاء ميسي ورحيل بارتوميو رئيس النادي الكتالوني.





وكان ميسي قد أخبر إدارة برشلونة برحيله عن الفريق هذا الصيف.





الجماهير تقتحم الكامب نو وتردد "بارتوميو استقيل" 🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/a5SuvIvGP7 — FCB World (@FCBW_A7) August 26, 2020

اقتحم جمهور نادي برشلونة الإسباني منذ قليل، ملعب الفريق " كامب نو"، للمطالبة ببقاء لاعبهم ليونيل ميسي، ورحيل بارتوميو رئيس النادي.