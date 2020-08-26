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أخبار العالم

إغلاق سوق شهير في الأردن بسبب كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:09 م
الأردن
الأردن
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محمود نوفل
أصدرت  لجنة الأوبئة في مديرية الصحة، وبلدية مادبا الأردنية، قرارا، بإغلاق سوق الجمعة الشعبي، شرق المدينة، حتى اشعار اخر؛ وذلك خوفا من تفشي فيروس كورونا بين مرتادي السوق، وكذلك إلغاء التجمعات لأكثر من 20 شخصا؛ نظرا لعدم الالتزام بأمر الدفاع رقم 11 الخاص بارتداء الكمامات، والقفازات، والتباعد الجسدي.

جدير بالذكر ان وزير الدولة لشؤون الإعلام الإردني ، أمجد العضايلة ،  قد أعلن اليوم ، ان الحكومة الأردنية اصدرت قرارا بمنع أي تجمع مخالف لأوامر الدفاع والتدابير الصحية الاحترازية خاصة تجمعات الأفراح وبيوت العزاء ، لافتا الي أن وزارة الداخلية ستشدد من رقابتها لضبط ومنع اي مخالف.

وأوضح الوزير الادني في مؤتمر صحفي له اليوم أنه سيتم توقيف أي شخص يخالف أوامر الدفاع وينظم هذا النوع من التجمعات، لمدة 14 يوما ، وفق ما أعلنه وزير الداخلية، وقد ثبت للجميع أثر هذه التجمعات السلبي في نقل عدوى كورونا بشكل يُحدث انتكاسة عامة للوضع الوبائي يصعب تداركها وفق ماذكره العضايلة.

وبيًن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلان أن التشدد في الإجراءات ليس الغرض منه التضييق على المواطن، بل حمايته، وحماية صحته، وأسرته والمجتمع. 
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