الخديو إسماعيل بطل القصة.. سبب تسمية أحد أنواع المانجو بـ «العويسي»

روى الإعلامي نشأت الديهي، قصة واحدة من أرقى أنواع المانجو المصرية تدعى "العويسي"، وذلك بعد الإشادة التي قوبل بها ذلك المنتج المصري من قِبل السفير النيوزلاندي بالقاهرة، جريج لويس.





باشا، في مزارع الإقطاعيات المصرية، ليتوقف عند أحد مزارعي المانجو. وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، إنه ذات مرة جال الخديوي إسماعيل





وتابع أن الخديوي تذوق المانجو المزروع، وأعجب بطعمها، فسأل صاحب المزرعة عن اسمه، وكان اسمه "عويس"، فقرر إسماعيل باشا تسمية هذا النوع الأفخم من المانجو "عويسي".





وأضاف أن هناك أنواعا عديدة من المانجو المصرية تقدر بنحو 100 نوع، لافتًا إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع "مليون نخلة" تمكن الدولة من تصدير كميات ضخمة من التمور خلال الأعوام المقبلة.





الجدير بالذكر، أن سفير نيوزيلندا لدى القاهرة، جريج لويس، روّج للمانجو الإسماعيلية، عبر حسابه على "تويتر" وقال السفير: "هل تعلمون أن مصر تمتلك ما يقرب من ١٠٠ نوع مختلف من المانجو وتزرعها حيث تكون جاهزة للتصدير منذ ١٥٠ عامًا".