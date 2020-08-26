أستاذ قانون: الكشوف وسيلة النيابة لمعرفة عدد من لم يشاركوا بانتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

قال الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري، إن الهيئة الوطنية للإنتخابات تحيل الناخبين المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للنيابة.





وأضاف الدكتور صلاح فوزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الكشوف هي وسيلة علم النيابة بعدد من لم يشاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ.





وتابع أستاذ القانون الدستوري أن من لديه أعذار عن عدم المشاركة في الانتخابات يقدمها للمحكمة أو النيابة العامة.





وأوضح الدكتور صلاح فوزي أن المحكمة تنظر الأسباب الخاصة بعدم المشاركة في الانتخابات ولها سلطة تقديرية في تقدير الغرامة.





وأشار إلي أن عددا من الدول الأوروبية والأسيوية تطبق غرامة عدم المشاركة في الإنتخابات.