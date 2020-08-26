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محافظات

لأعمال الصيانة.. قطع التيار الكهربائي عن كفر شكر الجمعة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:52 م
شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء
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إبراهيم الهوارى
أعلنت المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء فى القليوبية قطع التيار الكهربائي عن مركز ومدينة كفر شكر يوم الجمعة المقبل.


واضافت ان انقطاع الكهرباء يأتى بسبب إجراء صيانة شاملة وذلك لمدة 3 ساعات بداية من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباح نفس اليوم.

واشارت بركات الى أن عملية الفصل ستشمل كلا من كفر شكر بالكامل وقرى "كفر تصفا – الزمرونية – البقاشين – أسنيت – الشقر – المنشأة الكبري – المدينة 1 ، 2 ، 3 ، 4".

واضافت أنه تم التنبيه على أهم المغذيات المتأثرة وهي مستشفى كفر شكر المركزى، ومركز شرطة كفر شكر، ومجلس مدينة كفر شكر، والمشتركين، والمخابز، وعمليات المياه، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدات الصحية بنطاق القرى لاتخاذ تدابيرهم اللازمة طوال فترة قطع الكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء اعلنت عن رفع كفاءة شبكة كهرباء قطاع القليوبية في عام واحد بتكلفة 470 مليون جنيه وتحرير 503 محاضر ضبطية قضائية.
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