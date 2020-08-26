لاشين إبراهيم: من لديه عذر للتخلف عن المشاركة في انتخابات الشيوخ فليتقدم به للنيابة العامة

كشف المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أن من لديه عذر للتخلف عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ؛ عليه التقدم به للنيابة العامة.





وأضاف " لاشين إبراهيم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن غرامة التخلف عن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، بدون عذر، أمر تقديرى من اختصاص النيابة العامة، لا تتجاوز الـ500 جنيه، وتابع: "ممكن تبدأ من 10 أو 20 وأنت ماشى كدا"، مشيرًا إلى أن المتخلف بعذر عليه أن يتقدم به للنيابة.





وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن غرامة التخلف عن الانتخابات تتبعه الكثير من الدول حول العالم، وليس أمرا قاصرا على مصر فقط، مستدركا أنه :"الغرامة أمر تقديرى من قبل النيابة..ومن لديه عذر عليه أن يتقدم إلى النيابة ..وتقديم العذر سيكون للنيابة العامة وليس للهيئة".





ولفت "لاشين إبراهيم"، إلى أن كافة الإجراءات الاحترازية والطبية التى تم اتباعها فى الجولة الأولى سيتم إتباعها خلال جولة الإعادة.