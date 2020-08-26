AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لاشين إبراهيم: من لديه عذر للتخلف عن المشاركة في انتخابات الشيوخ فليتقدم به للنيابة العامة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:32 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أن من لديه عذر للتخلف عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ؛ عليه التقدم به للنيابة العامة.

وأضاف "لاشين إبراهيم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن غرامة التخلف عن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، بدون عذر، أمر تقديرى من اختصاص النيابة العامة، لا تتجاوز الـ500 جنيه، وتابع: "ممكن تبدأ من 10 أو 20 وأنت ماشى كدا"، مشيرًا إلى أن المتخلف بعذر عليه أن يتقدم به للنيابة.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن غرامة التخلف عن الانتخابات تتبعه الكثير من الدول حول العالم، وليس أمرا قاصرا على مصر فقط، مستدركا أنه :"الغرامة أمر تقديرى من قبل النيابة..ومن  لديه عذر عليه أن يتقدم إلى النيابة ..وتقديم العذر سيكون للنيابة العامة وليس للهيئة".

ولفت "لاشين إبراهيم"، إلى أن كافة الإجراءات الاحترازية والطبية التى تم اتباعها فى الجولة الأولى سيتم إتباعها خلال جولة الإعادة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهيئة الوطنية تدرس فرض غرامة على الممتنعين عن التصويت بانتخابات الشيوخ

لاشين إبراهيم: الوطنية للانتخابات تحرر محاضر لجميع المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

بعد الإحالة للنيابة| حالة واحدة تعفيك من دفع غرامة التخلف عن التصويت في الانتخابات

عن أمر جنائي.. برلماني يوضح كيف ستطبق غرامة التخلف عن التصويت في الانتخابات

بعد قرار الهيئة الوطنية.. كيف يتم تحصيل غرامة المتخلفين عن التصويت في انتخابات الشيوخ؟

ترشيحاتنا

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

قصة حب تنتهي بقتل أسرة كاملة| شهود عيان يروون تفاصيل مذبحة كفر الدوار.. شاهد

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

نكسة اجتماعية ونفسية.. أستاذة علم اجتماع عن حالة اليوتيوبر عمرو راضي

الصفقة حُسمت ..أجويرو يعلن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

تميم يونس يروى واقعة تعرضه للتحرش من طبيب أسنان

AdvertisementS

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

مروان محسن يخرس الألسنة ويخطف فوزا ثمينا لـ الأهلي على الجونة.. فيديو

بعد نقله للمستشفى| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عادل لاعب المصري.. صور

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. عادات يومية خاطئة تصيبك بنزلات البرد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أهمها لمرضى السكر.. تعرف على فوائد الشيح الصحية