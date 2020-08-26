AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسبانيا .. قفزة مرعبة بين مصابي كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:09 م
لا التزام بوضع الكمامات
لا التزام بوضع الكمامات في إسبانيا
Advertisements
محمد علي
سجلت إسبانيا  426818 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت  28971 ألف حالة وفاة في وقت كتابة هذا التقرير، بحسب ماذكرت صحيفة ديلي إكسبريس.

وبلغ معدل الحالات في البلاد لمدة سبعة أيام 103 حالات لكل 100 ألف شخص في البلاد.

أدى الافتقار إلى السياحة إلى بقاء بعض المناطق السياحية في إسبانيا فارغة.

قال لويس كاليخون ، رئيس اتحاد فنادق كوستا ديل سول ، لصحيفة ديلي تلجراف إن منطقة العطلات الشهيرة في جنوب إسبانيا ، كوستا ديل سول ، "فارغة".

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل نحو 3600 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بينما تواجه البلاد ذروة جديدة للتفشي.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في إحصائية يومية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي بواقع 3594 حالة .

وتشهد إسبانيا خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا كبيرا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، التي تجاوزت مؤخرا مستوى 8000، وبلغ هذا العدد أمس الثلاثاء نحو 4000.


وسبق أن واجهت إسبانيا ارتفاعات حادة جديدة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد أن ألغت السلطات نظام العزل الصحي العام الذي استمر 3 أشهر، إلا أن وتيرة زيادة الوفيات كانت أقل بكثير مما بلغته في فترة ذروة التفشي أواخر مارس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران تسجل 2445 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة.. والإجمالي يقترب من 210 آلاف

بعد انتهاء إجراءات الحظر.. تزايد الآمال في إسبانيا حول عودة السائحين في موسم الصيف

الصحة العالمية: فيروس كورونا لم يصل ذروته بعد

الصحة العالمية: أدلة مبدئية على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

بسبب كورونا.. بريطانيا تعتزم رفع إسبانيا من قائمة الدول الآمنة

الموجة الثانية من كورونا تهاجم العالم.. 284 ألف إصابة في 24 ساعة.. وأرقام قياسية في 24 دولة تتقدمها امريكا

ترشيحاتنا

تقارير: والد ميسي يصل إلى إنجلترا تمهيدا للتفاوض مع مانشستر سيتي

رد فعل أليو ديانج بعد الطرد في مباراة الأهلي والجونة ..فيديو

١١ علاجا طبيعيا لخفض ضغط الدم المرتفع.. تعرف عليهم

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

الأهلي يكشف موعد عودة حسين الشحات للتدريبات

ضربة جديدة للمهرجانات.. هانى شاكر يمنع عمر كمال وحسن شاكوش من الغناء فى تونس .. تفاصيل

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

حدث نادر وغريب .. ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر ..شاهد

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

بطريقة سهلة.. حضري بلح البحر بالكريمة

فوائد مذهلة لتناول البروكلي.. تعرف عليها