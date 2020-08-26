إسبانيا .. قفزة مرعبة بين مصابي كورونا

سجلت إسبانيا 426818 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت 28971 ألف حالة وفاة في وقت كتابة هذا التقرير، بحسب ماذكرت صحيفة ديلي إكسبريس.

وبلغ معدل الحالات في البلاد لمدة سبعة أيام 103 حالات لكل 100 ألف شخص في البلاد.

أدى الافتقار إلى السياحة إلى بقاء بعض المناطق السياحية في إسبانيا فارغة.

قال لويس كاليخون ، رئيس اتحاد فنادق كوستا ديل سول ، لصحيفة ديلي تلجراف إن منطقة العطلات الشهيرة في جنوب إسبانيا ، كوستا ديل سول ، "فارغة".



أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل نحو 3600 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بينما تواجه البلاد ذروة جديدة للتفشي.





وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في إحصائية يومية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي بواقع 3594 حالة .





وتشهد إسبانيا خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا كبيرا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، التي تجاوزت مؤخرا مستوى 8000، وبلغ هذا العدد أمس الثلاثاء نحو 4000.









وسبق أن واجهت إسبانيا ارتفاعات حادة جديدة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد أن ألغت السلطات نظام العزل الصحي العام الذي استمر 3 أشهر، إلا أن وتيرة زيادة الوفيات كانت أقل بكثير مما بلغته في فترة ذروة التفشي أواخر مارس.



