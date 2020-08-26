وزير التعليم العالي: فرض رسوم على الراسبين ليس له أي هدف مادي.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك 3 ملايين و104 آلاف طالب، مقيدون بالتعليم العالي حتي 2019.





وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، ان مجانية التعليم لمن يستحقها ، وليس الراسبين.





وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن رسوب الطالب في الأعوام الدراسية يعني تفريطه في حقه بمجانية التعليم.





وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن فرض رسوم علي الطلاب الراسبين ليس له أي هدف مادي، مشيرا إلى أن التعليم مجاني لكن الرسوب غير مجاني.





وأشار إلى أن مجانية التعليم ليست كفالة مدي الحياة، موضحا أنه يجوز لرؤساء الجامعات منح اعفاءات في رسوم رسوب الطلاب.