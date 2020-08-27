الأهلي يكشف موعد عودة حسين الشحات للتدريبات

أبدى سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالهدف الذي أحرزه مروان محسن مهاجم الأحمر، واقتناص 3 نقاط هامة في بطولة الدوري المصري الممتاز من فريق الجونة على استاد القاهرة الدولي .









وقال قمصان خلال تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة"، إن الفوز صعب جدًا، وتكمن الصعوبة في أن المواجهة جاءت بعد مباراة الزمالك وفي ظل الغيابات الكثيرة".









وأضاف: "سعيد جدًا بعودة مروان محسن لأنه يتعرض لحملة غير طبيعية، هو شخصية قوية جدًا وتحمل ضغوطا كبيرة جدًا لا يتحملها أي لاعب، وكان يتدرب بشكل جيد جدًا ، و طلبت من جمهور الأهلي دعمنا في كل الأوقات، ولا يتأثروا بالحملات ضدنا".









وواصل: "لا يوجد لدينا لاعبون كثر في القائمة، ورغم ذلك نؤدي وهناك نقص عددي ونقاتل لآخر وقت، والجونة كان متكتلا بشكل دفاعي قوي جدًا".









وأردف: "فايلر تحدث بين الشوطين بأن نحاول أن نكون أفضل، وحدث طرد ديانج، وبعد الطرد لعبنا بدوافع أكبر، وأهدرنا أهدافًا أكثر".









وأكمل: "بعد طرد ديانج التغييرات كلها كانت هجومية، والجونة كان يريد تحقيق نتيجة إيجابية".







