الأهلي يكشف موعد عودة حسين الشحات للتدريبات

أبدى سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالهدف الذي أحرزه مروان محسن مهاجم الأحمر، واقتناص 3 نقاط هامة في بطولة الدوري المصري الممتاز من فريق الجونة على استاد القاهرة الدولي .
وقال قمصان خلال تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة"، إن الفوز صعب جدًا، وتكمن الصعوبة في أن المواجهة جاءت بعد مباراة الزمالك وفي ظل الغيابات الكثيرة".
وأضاف: "سعيد جدًا بعودة مروان محسن لأنه يتعرض لحملة غير طبيعية، هو شخصية قوية جدًا وتحمل ضغوطا كبيرة جدًا لا يتحملها أي لاعب، وكان يتدرب بشكل جيد جدًا ، وطلبت من جمهور الأهلي دعمنا في كل الأوقات، ولا يتأثروا بالحملات ضدنا".
وواصل: "لا يوجد لدينا لاعبون كثر في القائمة، ورغم ذلك نؤدي وهناك نقص عددي ونقاتل لآخر وقت، والجونة كان متكتلا بشكل دفاعي قوي جدًا".
وأردف: "فايلر تحدث بين الشوطين بأن نحاول أن نكون أفضل، وحدث طرد ديانج، وبعد الطرد لعبنا بدوافع أكبر، وأهدرنا أهدافًا أكثر".
وأكمل: "بعد طرد ديانج التغييرات كلها كانت هجومية، والجونة كان يريد تحقيق نتيجة إيجابية".
وأتم: "حسين الشحات لاعب الأهلي أمامه أسبوع وسيجري مسحة وبعد ذلك يبدأ التأهيل، وخلال أسبوعين سيكون متواجدًا معنا، وإن شاء الله قبل لقاء الوداد في إفريقيا سيكون معنا".