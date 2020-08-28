سحر السنباطي: لابد من تقديم خدمات صحية وتعليمية وترفيهية ودعم نفسي للأطفال

أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لحماية الأطفال في " ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر" وتلبية الاحتياجات الإنسانية لهم بغض النظر عن وضعهم القانوني ودون تمييز ، لما يواجهه هؤلاء الأطفال من خطر العنف والإساءة والوقوع فريسة للمهربين والمتاجرين بالبشر.





وأضافت، أنه يجب أن نمتلك المعلومات والبيانات حول أماكن تجمعات هؤلاء الأطفال حتي نتمكن من إدارة حالاتهم ووضع خطط الرعاية وتقديم الدعم اللازم لهم ، كما يجب العمل علي توعية الأسر والأطفال أنفسهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المناطق والمحافظات المنتشرة بها هذه الظاهرة في مصر ، والتي يقف وراءها سماسرة مستغلين لحاجة الأسرة، وطموحها في إيجاد فرص عمل أفضل ، وعدم وعيها بحقوق الطفل والمخاطر التي قد يتعرض لها.





جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري لوضع الخطط التنفيذية لتفعيل " الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال حراك بحضور ممثلي وزارات العدل ، والداخلية ، والنيابة العامة ، ومنظمة اليونيسيف ، والمنظمة الدولية للهجرة ، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.





وأوضحت الأمين العام للمجلس أن خطط العمل المستقبلية يجب أن تتضمن وجود مراكز إستقبال لهؤلاء الأطفال تحتوي علي خدمات صحية وتعليمية وترفيهية ودعم نفسي متخصص من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة ، كما تضم أخصائيين مدربين علي التعامل مع الأطفال في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها ، وذلك بالتوازي مع إعداد السياسات والأدلة والدراسات المنظمة لتواجد هؤلاء الأطفال وبهدف تحقيق المصلحة الفضلي لهم.





وأشارت السنباطي إلي أن هناك ضرورة ملحة على كافة الأصعدة الوطنية ، والإقليمية ، والدولية لإيلاء اهتمام لهذه الفئة من الأطفال في ظل المتغيرات والنزاعات وظروف النزوح واللجوء التي تشهدها بعض الدول في المنطقة ، وهو ما يضع على عاتقنا حمايتهم وتقنين أوضاعهم في ظل الالتزامات الدولية ، وقد بادر المجلس بإنشاء وحدة متخصصة في مناهضة الاتجار بالبشر وتبع ذلك إنشاء خط متخصص لتلقي بلاغات حول تعرض الأطفال لجريمة الاتجار بالبشر.



