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نشاط مكثف بالمحافظات.. محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال بحديقة المنتزه.. 50% تخفيضا لعارضات جنوب سيناء في معرض تراثنا بالقاهرة.. وحملات نظافة وتعقيم استعدادا لصلاة الجمعة في أسوان

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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محافظات
محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال بحديقة المنتزة وشارع عاطف السادات
حملات واسعة لنظافة وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في أسوان
محافظ جنوب سيناء : 50 % تخفيضا لعارضات المحافظة في معرض تراثنا بالقاهرة

شهدت محافظات مصر نشاطا مكثفا للمحافظين والمسئولين، حيث فى بورسعيد أجرى اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد مساء  أمس، الأربعاء، جولة ميدانية بشارع عاطف السادات بحى الشرق ، لتفقد عدد من الاعمال التي شهدت اعمال تطوير ضمن مخطط تطوير الشارع، وفى اسوان اقامت المحافظة حملات واسعة لنظافة وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة، اما فى الوادى الجديد،بحث المحافظ نتائج المقابلات مع بعض الوزراء والمسئولين لتذليل العقبات التي تواجه المحافظة اثناء تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.


أجرى اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد امس  الاربعاء  جولة ميدانية بشارع عاطف السادات بحى الشرق ، لتفقد عدد من الاعمال التي شهدت اعمال تطوير ضمن مخطط تطوير الشارع بداية من مسجد السلام بحي الشرق انتهاءا بمنطقة قشلاق السواحل بحي المناخ  تطورات أعمال التطوير التى شهدها  الشارع رافقه خلالها  الدكتور منصور بكري

حيث تم المرور علي شلال المياة داخل حديقة المنتزة ذو الروية الثقافية بمناسبة اختيار بورسعيد كعاصمة للثقافة ٢٠٢٠ وكذلك تفقد النافورة الراقصة بحديقة المنتزة بعد الانتهاء من تطويرها واعادة تشغيلها وكذلك المرور علي ميدان اللواء يسري عمارة الذي شهد اعمال  تطوير بشكل جمالي.

وأوضح محافظ بورسعيد أن شارع عاطف السادات ، قد شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى ، شملت إعادة رصف الشارع و زراعة الأشجار وعلى جانبيه ورفع كافة المخلفات والاشغالات الموجودة بالشارع ، ووضع عدد من البرجولات بما يتناسب مع أهمية موقع شارع عاطف السادات والذى يعتبر من الشوارع الحيوية والسياحية بمحافظة بورسعيد .

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بضرورة الحفاظ على   أعمال التطوير التى تقوم بها المحافظة والبعد عن السلوكيات المرفوضة ، وعدم وضع اى اشغالات او مخالفات تشوه المظهر الحالى للشارع و منع الكتابة علي الجدران والحفاظ علي البرجولات ، مؤكدا أن لابد من وعى المواطن بجهود الأجهزة التنفيذية والتى تهدف فى المقام الأول لتحقيق الصالح العام للمواطنين وتوفير سبل الراحة للمواطن .

وفى اسوان قال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان إنه سيسمح فقط بفتح المساجد المعين بها أئمة لصلاة الجمعة ، أو المساجد المعين بها خطباء بنظام المكافأة طبقًا لتعليمات الوزارة.

وأشار الدكتور محمد عزت إلى أنه طبقًا لتعليمات وزارة الأوقاف بفتح المساجد لصلاة الجمعة القادمة تم تنفيذ حملة واسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى المدن والمراكز والمسموح فيها أداء صلاة الجمعة. 

وأضاف محمد عزت أن مديرية الأوقاف بالمحافظة تابعت تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تم تنفيذها فى المساجد التى تقرر فتحها منها وضع علامات التباعد الاجتماعى المطلوبة ، وأيضًا التأكيد على غلق دورات المياه ، مع التشديد على الأئمة بضرورة الإلتزام بخطبة الجمعة بعنوان "الأمل حياة"، وكذلك الالتزام بالوقت وهو عشر دقائق فقط .   

وطالب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان رواد المساجد بضرورة مراعاة الضوابط لعودة صلاة الجمعة ، وخاصة مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى ، كما أنه سيتم فتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.  

وفى جنوب سيناء استعرض اللواء خالد فودة المحافظ خلال اجتماع عقد اليوم الاربعاء بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام نتائج المقابلات مع بعض الوزراء والمسئولين لتذليل العقبات التي تواجه المحافظة اثناء تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمشاركة المسئولين التنفيذين بالمحافظة خلال اجتماعه اليوم بقاعه الاجتماعات بديوان عام المحافظة بطور سيناء. 

حضر الاجتماع المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي السكرتير العام واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، ومديري عموم المديريات المعنية عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

شمل الاجتماع إستعراض ما تم الاتفاق عليه والتوصيات الخاصة بزيارة محافظ جنوب سيناء لوزراء الزراعة، والصناعة والتجارة، والثقافة ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تم استعراض موقف تنفيذ مبادرة لأهالي جنوب سيناء للتدريب علي فنون الحياكة واستخدام الماكينات الحديثة وتدريب وتشغيل الشباب تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالتعاون مع تريدكو الصياد. 
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محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال بحديقة المنتزة وشارع عاطف السادات

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