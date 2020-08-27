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تعليم

تكريم 100 طالب وطالبة من أوائل الثانوية العامة والأزهرية بسيناء

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:55 ص
صدى البلد
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احمد صالح
نظّم فريق قادة المستقبل، بمحافظة شمال سيناء، بقيادة الدكتور عبد الكريم الشاعر حفل تكريم لأوائل الثانوية العامة والأزهرية لعام 2020م علي مستوي المحافظة .

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر، أحد أعضاء طاقم تنظيم الحفل، إنه تم تنفيذ فقرات فنية ومسابقات لحظية، ومشاركة الفرقة الشعبية التابعة لمديرية الثقافة، وقد ساد الاحتفالية روح البهجة وامتلأت نفوس الحاضرين بالفرحة بتفوق وتميز طلبة وطالبات أرض الفيروز 
واشار الي انه تم تكريم 100 طالب على مستوى المحافظة، وتميز التكريم لجميع الطلاب الناجحين دون التقيد بالأوائل، وذلك مساهمة مع جهات الدولة في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب وأسرهم.

وأضاف الشاعر، أن الطلاب عبروا عن سعادتهم في فقرات الحفل، وبخاصة تكريم زميلتهم أسماء خليفة الكفيفة من فريق أصحاب البصيرة ، كما تم تسلم الطلاب المتفوقين 43 هدية مقدمة من ادارة احدي المشروعات السياحية بحي المساعيد مدينة العريش ، وعدد من الجوائز المهداه للطلاب تقديرا لهم وتكريما لتفوقهم، و وشارك في رعاية الحفل وتقديم الهدايا أكثر من 20 مؤسسة وشركة، بحضور قيادات المجتمع المحلي والقيادات التنفيذية والشعبية.

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