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تعليم

إجراءات تفتيش وتعقيم الطلاب في لجان الدور الثاني للثانوية العامة.. صور

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:03 ص
اجراءات احترازية
اجراءات احترازية في لجان الدور الثاني للثانوية العامة
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ياسمين بدوي

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2020 على اللجان لأداء امتحان الدور الثاني في مادة اللغة الأجنبية الأولى.




وقد شهدت لجان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم اهتماما كبيرا بإجراءات تفتيش وتعقيم الطلاب قبل الدخول إلى اللجان، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب والمعلمين المتواجدين في اللجان.





ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الخميس الموافق 27 أغسطس 2020، بجميع شعبها الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي.




كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الأولي، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الثانية.




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وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات حتى الآن.




وأوضح حجازي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.




ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.

إجراءات تفتيش وتعقيم الطلاب في لجان الدور الثاني للثانوية العامة.. صور
إجراءات تفتيش وتعقيم الطلاب في لجان الدور الثاني للثانوية العامة.. صور
إجراءات تفتيش وتعقيم الطلاب في لجان الدور الثاني للثانوية العامة.. صور
إجراءات تفتيش وتعقيم الطلاب في لجان الدور الثاني للثانوية العامة.. صور
إجراءات تفتيش وتعقيم الطلاب في لجان الدور الثاني للثانوية العامة.. صور
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