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أخبار العالم

أيام ساخنة قادمة.. حماس تنقل رسالة تهديد لـ إسرائيل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:08 ص
حماس تنقل رسالة تهديد
حماس تنقل رسالة تهديد لـ إسرائيل
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سمر صالح
أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس أن حركة حماس نقلت رسالة تهديد الى إسرائيل، بواسطة السفير القطري، مطالبة إياها بتحسين الأوضاع بقطاع بغزة فورًا. 
 
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن حماس هددت إسرائيل من خلال السفير القطري محمد العمادي، بالتصعيد إذا لم تتم الموافقة على مطالبها. 
 
وأضافت الصحيفة، أن حركة حماس نقلت رسالة تهديد الى إسرائيل، بواسطة السفير القطري، وطالبتها بتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والصحية بالقطاع فورًا.
 
وقالت "يسرائيل هيوم"، إن حماس هددت بتحويل الضغط تجاه إسرائيل، وقالت إن "الأيام القادمة ستكون ساخنة، إذا لم تتم الموافقة على مطالبنا". 
 
وذكرت الصحيفة، أن إسرائيل مصرة على وقف أي نشاطات أمنية على الحدود مع قطاع غزة، ووقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه الغلاف، كشرط للموافقة على مطالب حماس. 
 
ووفقاً للصحيفة، طالبت حماس عبر الوسيط القطري، بموافقة إسرائيل على إدخال المعدات الطبية اللازمة لمحاربة الكورونا، إلى قطاع غزة فورًا. 
 
ولفتت الصحيفة، الى أن العمادي نقل رد إسرائيل لحماس وهو: "وقف كل نشاط قد يؤدي الى التصعيد، مقابل إعادة فتح البحر، وإدخال الوقود، والتمويلات الى غزة". 
 
وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن السفير العمادي مازال في قطاع غزة، وأن مفاوضات التوصل الى تهدئة بين إسرائيل وحماس مازالت مستمرة.
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