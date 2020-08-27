AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تدعو المجتمع الدولي لمساعدة العراق في مكافحة الإرهاب وإعادة بناء اقتصاده

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
  دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة جينج شوانج المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق في مكافحة الإرهاب وإعادة بناء اقتصاده مع احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.

وقال شوانج - في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الخميس/ - إن العراق يعتزم إجراء انتخابات مبكرة في يونيو 2021، وإن العملية السياسية في العراق تمر بمرحلة حرجة، وإنه يتعين على المجتمع الدولي احترام ملكية وقيادة العراق لكل مساعيه.

وأضاف شوانج أنه عند تقديم يد العون، من المهم الإنصات أولا إلى آراء العراق، واحترام سيادته والامتناع عن فرض الحلول عليه أو التدخل في شؤونه الداخلية، مع ضرورة تقديم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق المساعدة الانتخابية وفقا لتفويضها.

وتابع شوانج أن "العراق احتج مرارا على التحركات العسكرية أحادية الجانب لبعض الدول على أراضيه. ونؤكد مجددا على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه دائما".
وطالب شوانج بتوفير الدعم لجهود العراق في حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للعراق لتعزيز النتائج التي تحققت بشق الأنفس في مكافحة الإرهاب ومعالجة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ودعم العراق لتقديم الإرهابيين إلى العدالة وفقا لقوانينه المحلية، ونبذ المعايير المزدوجة والتسييس في مكافحة الإرهاب.

وأكد شوانج أنه يجب على المجتمع الدولي مساعدة العراق في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما وأن العراق يواجه الآن مصاعب اقتصادية ومالية، تتفاقم بسبب انخفاض أسعار النفط ومرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وأنه يتحتم على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لمساعدة العراق في إعادة الإعمار وتنويع اقتصاده، وخلق المزيد من الوظائف، والقضاء على الفقر، وتحسين الخدمات العامة والأوضاع المعيشية.

وأشار شوانج إلى أن الصين تقف إلى جانب العراق، حكومة وشعبا، في سعيه لتحقيق السلام والتنمية، وتدعم جهودهما لحماية السيادة والأمن الوطنيين ومكافحة كوفيد-19، وأن الصين ستواصل تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق، وتعميق التعاون، لاسيما من خلال مبادرة الحزام والطريق، والمساهمة في تنميته الاجتماعية والاقتصادية لصالح جميع العراقيين.

Advertisements

ترشيحاتنا

بغير الطريق التأديبي.. قراران جمهوريان بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما

أسباب صيام يوم عاشوراء.. علي جمعة يوضح .. فيديو

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

أوناجم وبن شرقي يوجهان رسائل لـ مرتضى منصور وجماهير الزمالك

أخبار الفن.. نرمين الفقى داخل حمام السباحة.. وتميم يونس يروى واقعة تعرضه للتحرش الجنسى.. ومنع حسن شاكوش وعمر كمال من الغناء

طفلتي.. محمود حجازي يداعب زوجته أسما شريف منير "فيديو"

AdvertisementS

بغير الطريق التأديبي.. قراران جمهوريان بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما

هى دى أختك.. إخوانى يقتل طالبا فى البساتين أثناء سيره مع زميلته.. والد الضحية: رماه فى مقلب قمامة

طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

الكيلو بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

إعفاء كامل لـ 600 سلعة من الرسوم الجمركية الشهر المقبل.. تفاصيل

قمة الأتوبيس.. مصدر يكشف إمكانية تغيير عقوبة انسحاب الزمالك أمام الأهلي

بسبب الحكام.. اتحاد الكرة يقرر إحالة 4 مسئولين في أندية الدوري إلى لجنة الانضباط

بعد صورة ابنتها نور.. الجمهور يطارد شيرين رضا

انتظر خروجه من المسجد.. بائع يذبح عجوزا بالبدرشين

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجد نفسه عالقا في جزيرة نائية.. كورونا يفرق بين أب وعائلته لمدة 5 أشهر

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني