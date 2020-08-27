فيديو جراف.. ضوابط قبول طلاب الدمج بمدارس التعليم الفني 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبول الطلاب على نظام الدمج بالتعليم الفني بدءا من الصف الاول الفني ولا يجوز تحويل طلاب في اثناء المرحلة الدراسية من النظام عام إلى نظام الدمج.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لتقدم طلاب الدمج لامتحان الصف الاول من الخارج على نظام العمال ، وفقا لشروط القرار الوزاري رقم 560 لسنة 2014 ، مع مراعاة الاجراءات الواردة بالقرار 299 لسنة 2016 في قبول الطلاب.





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ولمزيد من التفاصيل حول ضوابط قبول طلاب الدمج بمدارس التعليم الفني، شاهد الفيديو جراف التالى.