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فيديو جراف

فيديو جراف.. ضوابط قبول طلاب الدمج بمدارس التعليم الفني 2020

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:55 م
طلاب الدمج العام
طلاب الدمج العام الدراسي ٢٠٢٠
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ياســـمين بدوي - إعداد: ايمان عبداللطيف

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبول الطلاب على نظام الدمج بالتعليم الفني بدءا من الصف الاول الفني ولا يجوز تحويل طلاب في اثناء المرحلة الدراسية من النظام عام إلى نظام الدمج.

                              

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لتقدم طلاب الدمج لامتحان الصف الاول من الخارج على نظام العمال ، وفقا لشروط القرار الوزاري رقم 560 لسنة 2014 ، مع مراعاة الاجراءات الواردة بالقرار 299 لسنة 2016 في قبول الطلاب.


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ولمزيد من التفاصيل حول ضوابط قبول طلاب الدمج بمدارس التعليم الفني، شاهد الفيديو جراف التالى.

 

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