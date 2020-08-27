بعد موافقة الرئيس على التجديد له.. تاريخ إنجازات حافل لـ محمد القوصي في مجال الفضاء

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الخميس، قرارًا جمهوريًا رقم 457 لسنة 2020، بتجديد تعيين الدكتور محمد عفيفي طه أحمد القوصي، رئيسيا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارًا من 19 أغسطس الجاري.





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بينما صدر القرار الأول بالتعيين في أغسطس 2019، حين أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن صدور قرار جمهورى رقم (410) لسنة 2019 بتعيين د. محمد عفيفى طه أحمد القوصى رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام.

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وحصد الدكتور محمد القوصى قبله توليه منصب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بدرجة وزير لمدة عام ، تاريخ من الإنجازات وتولى مناصب مهمة جعلته مؤهل لتعينه على رأس وكالة الفضاء المصرية، فهو في الأساس كان أستاذا بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد، حيث أشرف حينها على إطلاق أول قمر صناعى لمصر 2007.





وكان الدكتور القوصي مشاركة قوية فى وضع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية الخاصة بالوكالة ، كما كان ضمن من وضعوا مشروع قانون الفضاء المصرى، واستطاع بنجاحه تولى رئاسة برنامج الفضاء المصرى.