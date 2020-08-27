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تعليم

تعليم البحيرة: انتظام سير امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة لليوم الخامس

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:55 م
أيام الإمتحانات
أيام الإمتحانات
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أسماء الجنبيهى

أكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على ارتداء الكمامات والتأكد من إستلام الطلاب لأدوات التعقيم أثناء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.


وأشار وكيل الوزارة إلى أن تم الانتهاء من خامس أيام الإمتحانات، لافتًا إلى أن بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين بمادة اللغة الاجنبية الاولى بالشعبة العامة 1213  طالبا وطالبة حضر 1155 وتغيب منهم عدد 58  بنسبة حضور بلغت  95 %، قاموا بأداء الإمتحانات لمدة ثلاث ساعات خلال الفترة من 10.00 ص وحتى 1.00 ظهرا فى عدد 19 لجنة.


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وأكد "سعد"، أن تم متابعة الإمتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات في الإدارات المختلفة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية المركزية من خلال شبكة فيديو كونفرنس داخلية بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية والوزارة للٱطمئنان على وصول أوراق الأسئلة وسير الامتحانات.


وأشار إلي أن تم تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها وٱنتهت جميع الإمتحانات في موعدها المحدد وفقًا للجداول المعلنة، وجاري إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة، موضحًا أن سارت الامتحانات سيرًا حسنا حيث جرت اليوم اختبارات فى حالة من الهدوء.

تعليم البحيرة: انتظام سير امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة لليوم الخامس
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